Siracusa, il Comune replica a Mangiafico: “Su democrazia partecipata le votazioni procedono regolarmente”

“Le votazioni stanno procedendo regolarmente”. Questo è quanto riferito al Comune dalla piattaforma Camelot, che sta curando le operazioni di voto on-line per la scelta dei progetti di Democrazia partecipata, a seguito delle accuse di Michele Mangiafico, a nome del movimento Civico 4.

“Fin dall’inizio della consultazione – prosegue il gestore – Camelot ha garantito supporto a tutti i cittadini che ne hanno fatto richiesta: in totale una decina di persone, pari a circa l’1 per cento dei votanti, un dato perfettamente in linea con la media fisiologica”.

Sempre secondo Camelot, intorno alle 14 di oggi avevano votato in “982, stamani erano 955 e ieri sera 938”.