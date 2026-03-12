Siracusa, il consigliere Cavarra: “conclusa la fase sperimentale del mercatino nella piazzetta in viale Tica”

Si è conclusa oggi la fase sperimentale del Mercatino del Contadino nella piazzetta di viale Tica.

“Durante queste settimane ho potuto riscontrare personalmente una grande partecipazione da parte dei cittadini e un’importante affluenza, soprattutto da parte dei residenti del quartiere“, ha detto il presidente della prima commissione consiliare Luigi Cavarra.

“Il mercato ha rappresentato un momento di incontro e socialità, oltre che un’opportunità per sostenere i produttori agricoli locali e promuovere prodotti a chilometro zero. In questo mese la zona ha beneficiato di una presenza costante di persone soprattutto anziani, contribuendo a vivacizzare il quartiere e a creare un clima positivo di partecipazione. – ancora Cavarra – Adesso la palla passa agli uffici comunali e assessore al ramo, che dovranno esprimere i pareri tecnici necessari. Successivamente sarà necessario calendarizzare la discussione in Consiglio Comunale con l’inserimento dell’ordine del giorno per valutare il futuro del mercato”.

“L’obiettivo deve essere quello di non interrompere troppo a lungo il servizio che in questo mese è stato offerto alla città. Ricordo inoltre che gli agricoltori hanno raccolto quasi 400 firme tra cittadini residenti e non, oltre al sostegno di diversi commercianti della zona, tutti favorevoli alla stabilizzazione definitiva del mercato. Il riscontro ricevuto dimostra chiaramente quanto questa iniziativa sia apprezzata e quanto possa continuare a rappresentare un valore per il quartiere e per l’intera zona. – e poi conclude – Il segnale che arriva dal territorio è chiaro: quando si creano iniziative che valorizzano il quartiere, sostengono le produzioni locali e favoriscono la partecipazione dei cittadini, le istituzioni hanno il dovere di ascoltare e dare risposte concrete.”