Siracusa, il consigliere comunale Luigi Cavarra (Grande Sicilia) nella rete dei Consiglieri UE

Siracusa guarda sempre più all’Europa. Il Presidente della 1ª Commissione Urbanistica, Consigliere Comunale di Grande Sicilia, Luigi Cavarra e, è stato nominato nella rete dei Consiglieri Europei promossa dalla Commissione Europea.

Un incarico che arriva in una fase strategica per i territori, chiamati a cogliere le opportunità legate ai fondi europei e al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con ricadute concrete su sviluppo, innovazione e occupazione.

«Sono onorato e felice per questa nomina – dichiara Cavarra –. Sarà un’importante occasione di confronto e crescita, che porterà nuovi stimoli per la Città. L’obiettivo è rafforzare il legame tra Siracusa e l’Europa e trasformare le opportunità Europee in risultati concreti per il territorio».

L’ingresso nella rete consentirà di accedere a momenti di confronto, formazione, scambio con altri amministratori europei e incontri istituzionali anche presso le sedi europee, con particolare attenzione a temi strategici come politiche giovanili, turismo sostenibile, transizione ecologica e innovazione.