Siracusa, il consigliere Romano (FdI) sull’ostello per migranti a Cassibile: “Soldi spesi per una struttura abusiva”

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Paolo Romano torna a puntare i riflettori sul “villaggio dei migranti” a Cassibile, sollevando dubbi, ieri in Consiglio comunale, sulla regolarità edilizia della struttura e sui costi.

Romano definisce l’ostello una costruzione abusiva: “La struttura è stata realizzata all’interno di un’area che, secondo il Piano Regolatore, è destinata a impianto di depurazione. Per questo il villaggio, da un punto di vista edilizio, è abusivo. Nonostante ciò – evidenzia – negli anni sono stati già investiti oltre 3 milioni di euro. L’amministrazione adesso propone un nuovo stanziamento da 1.887.000 euro per creare ulteriori 30 posti letto. Quanto costa ai cittadini un singolo posto letto? Con 1.887.000 euro per 30 posti, il costo è enorme. E se sommiamo i 5 milioni spesi in quattro anni per 230 posti, parliamo di una cifra sproporzionata e ingiustificabile”.

Il consigliere parla apertamente di sperpero di denaro pubblico e chiede risposte immediate: “In quattro anni sono stati spesi 5 milioni per una struttura abusiva. Adesso attendiamo chiarimenti dall’amministrazione”.