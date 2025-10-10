Siracusa, il consigliere Simone Ricupero riconfermato alla presidenza della Commissione Bilancio

Il Consigliere Comunale e Dottore Commercialista Simone Ricupero è stato riconfermato alla presidenza della Commissione Consiliare “Bilancio” del Comune di Siracusa. “La rielezione rappresenta un importante segnale di continuità e fiducia da parte del Consiglio Comunale, che riconosce il lavoro svolto negli anni precedenti in materia di controllo, programmazione e gestione economico-finanziaria dell’Ente. È un grande onore e una responsabilità che intendo portare avanti con serietà e competenza. Ringrazio i colleghi per la fiducia rinnovata e per la collaborazione costante: sono certo che insieme continueremo a mantenere un confronto costruttivo nell’interesse della città.” In qualità di dottore commercialista, Ricupero sottolinea l’importanza della solidità dei conti pubblici per garantire servizi efficienti e pianificare investimenti volti allo sviluppo della comunità.

“La Commissione continuerà a lavorare con rigore tecnico e spirito di confronto politico, affinché ogni scelta economica sia trasparente, equilibrata e sostenibile.” Nei prossimi mesi, la Commissione analizzerà gli strumenti di programmazione finanziaria, dal bilancio di previsione al rendiconto, concentrandosi sul reperimento di risorse utili a sostenere la crescita del territorio siracusano.

“Il mio impegno sarà coniugare competenza tecnica e visione politica: fare del bilancio comunale non solo un documento contabile, ma uno strumento di sviluppo capace di rispondere ai bisogni della comunità e tracciare un futuro più solido per Siracusa,”conclude Ricupero.