Siracusa, il Consiglio approva la mozione Vaccaro: Sì alla convenzione con l’ESA per la messa in sicurezza del territorio

Il Consiglio Comunale di Siracusa ha approvato a larghissima maggioranza trasversale la mozione presentata dal consigliere Francesco “Ciccio” Vaccaro (Gruppo “Insieme”) che impegna il Sindaco e la Giunta ad avviare, entro 30 giorni, una convenzione con l’Ente di Sviluppo Agricolo (ESA) per interventi di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, con particolare attenzione alla zona di Tivoli, Case Bianche, Cozzo Pantano, Serramendola e alle contrade rurali.

Il provvedimento nasce dalle criticità emerse in IV Commissione consiliare in merito alla mancata manutenzione del reticolo idraulico minore. L’accordo con l’ESA consentirà di sfruttare uomini e mezzi speciali dell’ente regionale per la pulizia di canali, fossi e per la scerbatura, superando i limiti strutturali del Comune.

“Voglio esprimere un sincero ringraziamento a tutti i colleghi consiglieri di ogni schieramento politico – dichiara Ciccio Vaccaro – che hanno compreso l’importanza della mozione, votandola capillarmente e dimostrando grande senso di responsabilità verso la città. Un ringraziamento va anche agli uffici comunali interessati per il supporto tecnico nella fase di analisi delle criticità. Abbiamo dimostrato che sulla sicurezza dei cittadini non esistono barriere ideologiche. Ora l’Amministrazione ha scadenze precise: 30 giorni per avviare il dialogo con l’ESA e 60 per presentare il piano d’intervento in aula”