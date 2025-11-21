Siracusa, il Consiglio comunale approva all’unanimità la mozione per tutelare e valorizzare la Carrozza del Senato

Il Consiglio comunale di Siracusa ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal consigliere Luigi Cavarra per la tutela, la conservazione e la valorizzazione della Carrozza del Senato, uno dei più antichi e prestigiosi simboli della città. Il provvedimento mira a garantire condizioni di conservazione adeguate a un bene ritenuto di altissimo valore storico, artistico e identitario.

La Carrozza, restaurata nel 2020 dal professor Auricchio grazie a un finanziamento di 30 mila euro del Rotary Club Siracusa, necessita oggi – secondo quanto emerso nel dibattito consiliare – di ulteriori attenzioni per evitare il deterioramento delle sue componenti. Cavarra ha espresso un ringraziamento pubblico al Rotary per il contributo determinante fornito al recupero del manufatto.

La mozione impegna il sindaco e la giunta a garantire un ambiente con condizioni microclimatiche controllate, comprese temperatura e umidità costanti. L’obiettivo è preservare le parti lignee e le decorazioni, attualmente esposte a rischi legati all’assenza di un sistema deumidificante funzionante e alla non adeguata pulizia dell’area espositiva. Tra le richieste del provvedimento anche il riposizionamento della Carrozza su appositi cavalletti, così da evitare ulteriori deformazioni delle ruote provocate da una lunga permanenza statica.

Previsto inoltre un monitoraggio periodico dello stato di conservazione, in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Culturali, affinché gli interventi futuri rispettino rigorosi criteri scientifici e le normative in materia di tutela.

Uno dei passaggi più significativi della mozione riguarda la possibile reintroduzione della Carrozza del Senato nella processione di Santa Lucia del 13 dicembre, come avveniva storicamente. Cavarra ha reso noto di aver già ricevuto la disponibilità del marchese Tommaso Gargallo a fornire i cavalli necessari, qualora il percorso venisse messo in sicurezza e il progetto potesse concretizzarsi, probabilmente in vista della festa del 2026.

Il documento approvato invita infine a promuovere visite guidate, scolastiche e turistiche, con l’obiettivo di trasformare la Carrozza in un elemento centrale delle strategie culturali e identitarie della città.

“Con questo atto – ha dichiarato Cavarra – Siracusa rinnova il proprio impegno verso una storia che merita di essere preservata, raccontata e vissuta”.