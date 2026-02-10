Siracusa, il Consiglio Comunale approva all’unanimità un atto di indirizzo su parchi pubblici e spazi gioco

Il Consiglio Comunale di Siracusa ha approvato ieri all’unanimità un atto di indirizzo dedicato ai parchi pubblici e agli spazi gioco, con l’obiettivo di rafforzarne e migliorarne la gestione, la sicurezza e l’accessibilità.

A darne notizia è il presidente della prima Commissione, Luigi Cavarra, promotore dell’iniziativa.

Il documento impegna l’Amministrazione comunale a una serie di azioni concrete e strutturate. In particolare, l’atto prevede l’individuazione di una figura politica con delega specifica ai parchi e agli spazi gioco, affiancata da una figura dirigenziale di riferimento e dal relativo ufficio competente, così da garantire un coordinamento chiaro ed efficace.

Tra i punti centrali dell’atto figura anche l’istituzione di un capitolo di spesa dedicato al pronto intervento, pensato soprattutto per le piccole manutenzioni e gli interventi urgenti, come la sistemazione di mattonelle, ringhiere divelte o fontanelle danneggiate. Un passaggio fondamentale per snellire i tempi di risposta alle segnalazioni e superare le criticità burocratiche.

Il Consiglio ha inoltre impegnato l’Amministrazione a incrementare i sistemi di videosorveglianza nelle aree verdi, a realizzare recinzioni dove mancanti e a potenziare l’offerta di giochi inclusivi, affinché parchi e aree gioco siano realmente fruibili da tutti, senza barriere.

“L’approvazione unanime rappresenta un segnale importante di condivisione istituzionale – viene sottolineato – e costituisce la base per un’azione coordinata e continuativa, finalizzata a migliorare la qualità degli spazi pubblici cittadini”. Un ringraziamento è stato rivolto all’intero Consiglio Comunale per il sostegno compatto all’atto.

I parchi e le aree gioco vengono così riconosciuti come un vero patrimonio della comunità, che merita attenzione costante, programmazione e cura, nell’interesse dei cittadini e delle famiglie siracusane.