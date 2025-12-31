Siracusa, il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione

Completata alle 5,30 del 31-12-2025 la sessione per l’approvazione del bilancio di previsione 2026. “Un risultato storico per la nostra città – sottolinea il presidente del Consiglio comunale, Alessandro Di Mauro – che approva il bilancio nei termini stabiliti dalla legge”. Il Consiglio comunale di Siracusa ha approvato, quindi, il bilancio triennale di previsione 2026-28, dunque in anticipo rispetto all’inizio dell’esercizio amministrativo. Sono stati 15 i voti favorevoli, 4 i contrari e 5 gli astenuti. Il provvedimento è un atto complesso perché la parte finanziaria è corredata dal Documento unico di programmazione al quale, a sua volta, sono stati allegati il Piano triennale delle opere pubbliche, il Piano triennale dei servizi e e delle forniture e il Piano triennale delle alienazioni e valorizzazione dei beni patrimoniali. Subito dopo l’approvazione del bilancio, l’Aula ha dato il via libera anche al Piano di miglioramento dell’efficienza della Polizia municipale per il triennio 2025-27 e alla sua immediata esecutività. Entrambi questi atti sono passati all’unanimità.

I lavori erano ripresi poco le 17. Presentati da Leandro Marino, sono stati approvati l’introduzione di criteri per la valutazione costi/benefici sulle opere pubbliche; l’individuazione di criteri oggettivi nella scelta degli operatori a cui affidare direttamente lavori e servizi sotto la soglia dei 140 mila euro; l’obbligo di un report trimestrale sugli affidamenti nei settori Mobilità e Lavori pubblici; la pubblicazione annuale di un elenco con le informazioni sugli affidamenti assegnati. Sempre in materia di affidamenti di opere e servizi, sono stati poi introdotti altri criteri di trasparenza, così da facilitare l’accesso alle informazione da parte dei cittadini, accorpando altri 5 emendamenti sempre a firma di Marino. Tale operazione ha comportato una sospensione dei lavori e una successiva ripresa.

“Abbiamo espresso voto contrario, pur prendendo atto dell’approvazione di alcuni emendamenti presentati sia da Fratelli d’Italia sia dagli altri gruppi di minoranza – le parole del coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia e consigliere comunale Paolo Romano -. Il nostro voto nasce da una valutazione complessiva fortemente critica: riteniamo che il bilancio approvato sia carente dei requisiti fondamentali di attendibilità e veridicità, elementi imprescindibili per un documento che dovrebbe guidare lo sviluppo e l’amministrazione della città nei prossimi anni. Nonostante l’accoglimento di alcuni emendamenti migliorativi, che dimostrano la serietà e il senso di responsabilità del lavoro svolto dalle opposizioni, il bilancio nel suo impianto generale non rispecchia la nostra visione di città e non offre risposte concrete ai problemi atavici che i cittadini continuano a vivere quotidianamente. Mancano scelte coraggiose, una programmazione credibile e una strategia chiara per affrontare le criticità strutturali del territorio. Ancora una volta l’Amministrazione ha preferito un approccio conservativo e autoreferenziale, rinunciando a una reale pianificazione orientata alla crescita, alla sicurezza, ai servizi e alla qualità della vita. Fratelli d’Italia continuerà a svolgere con determinazione il proprio ruolo di opposizione responsabile, vigilando sull’operato dell’Amministrazione e portando avanti, dentro e fuori il Consiglio comunale, le istanze dei cittadini e una proposta politica alternativa, seria e coerente”.