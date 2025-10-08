Siracusa, il Consiglio d’istituto dell’Alberghiero chiede una sede unica e stabile: “Non possiamo più attendere”

Il Consiglio d’Istituto dell’Istituto Professionale Alberghiero “Federico II di Svevia” di Siracusa esprime il profondo disagio dell’intera comunità scolastica per la mancanza, da quasi cinquant’anni, di una sede unica e stabile. Fondato nel 1978, l’Istituto vive da sempre in una condizione di precariato strutturale e logistico: studenti e docenti si sono spostati negli anni tra plessi fatiscenti e inadeguati, spesso privi delle condizioni minime di sicurezza e degli spazi necessari alla didattica.

“Non si tratta soltanto di un disagio – si legge nella nota del Consiglio d’Istituto – ma di una palese violazione dei diritti fondamentali degli studenti e del personale scolastico”. Nel corso degli anni, spiega il Consiglio di Istituto, le lezioni si sarebbero svolte anche in garage e locali malsani, con crolli di calcinacci, infiltrazioni d’acqua e condizioni igienico-sanitarie inaccettabili. Nonostante tutto, la scuola ha continuato a operare con professionalità, partecipando a eventi e collaborazioni con enti pubblici e privati, spesso a proprie spese.

Proprio in segno di protesta per la mancata risoluzione del problema, quest’anno l’Istituto non ha preso parte all’inaugurazione del nuovo anno scolastico, rinunciando al consueto coffee break di apertura. L’Istituto “Federico II di Svevia” rappresenta una risorsa strategica per il territorio, formando figure professionali nei settori chiave della ristorazione, accoglienza e turismo, in una città che dovrebbe puntare su queste competenze. Per questo motivo, il Consiglio d’Istituto chiede con forza l’assegnazione definitiva della sede di Viale Santa Panagia, ritenuta l’unica in grado di accogliere adeguatamente studenti e personale.

Nella stessa sede l’Istituto ha già investito circa un milione di euro tra fondi PNRR e FESR per la realizzazione di laboratori 4.0 e aule innovative, e sono stati autorizzati ulteriori finanziamenti per completare gli spazi. A rendere la situazione ancora più grave, lo scorso 3 ottobre, nel plesso di via Polibio, si è verificato l’ennesimo crollo di calcinacci, che ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Gli ambienti sono stati dichiarati inaccessibili, come riportato nel verbale di diffida redatto dagli stessi operatori.

“Non possiamo continuare a chiamare scuola un basso malsano già dichiarato inagibile negli anni precedenti – denuncia il Consiglio –. Saremo costretti a ricorrere ai doppi turni a Santa Panagia pur di garantire il diritto allo studio, aggravando i disagi per studenti, famiglie e personale”.

In sintesi il Consiglio di Istituto dell’Alberghiero chiede l’assegnazione urgente e definitiva di una sede unica, stabile e sicura in Viale Santa Panagia, il riconoscimento del diritto di studenti e docenti a operare in ambienti dignitosi e salubri e la fine immediata della precarietà strutturale e dell’abbandono che da decenni penalizzano la scuola.

“La scuola non è un lusso, non è un favore, non è un’opzione: è un diritto costituzionalmente garantito, un bene comune e un presidio di legalità. Non vogliamo più aspettare. Non possiamo più attendere”.