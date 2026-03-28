Siracusa, il Consorzio Universitario Archimede riparte dal dialogo: incontro istituzionale sul nuovo corso

Un incontro che segna un possibile punto di svolta per il futuro del Consorzio Universitario Archimede. È quello che si è svolto nei giorni scorsi nella sede dell’ente, riunendo attorno allo stesso tavolo rappresentanti istituzionali e nuovi protagonisti della governance.

Presenti il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, il neo presidente Giovanni Grasso e Niky Paci, recentemente indicato dal Comune e dal Libero Consorzio per rappresentare i soci all’interno del Consiglio di Amministrazione. Un confronto che, nelle intenzioni dei partecipanti, ha superato la dimensione formale per aprire una fase di dialogo concreto.

Al centro della discussione, il rilancio del Consorzio come punto di riferimento per la formazione universitaria nel territorio. Strategie, progettualità e relazioni istituzionali sono stati i temi principali affrontati, con l’obiettivo di ricostruire un sistema capace di offrire opportunità reali ai giovani e contribuire allo sviluppo locale.

Dall’incontro è emersa una volontà condivisa: restituire al Consorzio un ruolo centrale attraverso un lavoro basato su competenza, collaborazione e visione comune. Un percorso che, secondo quanto trapela, punta a rafforzare l’identità dell’ente e a consolidarne il legame con il tessuto istituzionale e sociale della provincia.

Più che un semplice passaggio istituzionale, dunque, quello andato in scena rappresenta l’avvio di una nuova fase. Un momento in cui il confronto diretto tra amministrazioni e rappresentanti diventa lo strumento per costruire prospettive concrete.