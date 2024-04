Siracusa, il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia si congratula con il neo commissario Coletta

I componenti del coordinamento provinciale di Siracusa di Fratelli d’Italia si congratulano con Salvo Coletta per la sua nomina a commissario provinciale.

“Salvo Coletta porta con sé una vasta esperienza politica e un impegno duraturo nel panorama politico locale, rendendolo una scelta eccellente per questa importante posizione – si legge in una lettera firmata da Floriana Amalfi, Maria Amara, Antonio Annino, Michele Carbè, Massimo Casertano, Giuseppe Costanzo, Giuseppe Di Mare, Rossana Fangano, Tony Giunta, Giuseppe Iaci, Roberto Lutri, Giovanni Rametta, Paolo Romano e Francesco Tinè -. La nomina di Salvo Coletta rappresenta un segnale positivo per il nostro partito, e siamo orgogliosi di condividere e sostenere questa decisione. Come primo degli eletti al congresso provinciale di Fratelli d’Italia, tenutosi alcuni mesi fa, Coletta ha dimostrato di godere di un ampio sostegno all’interno del partito. Auguriamo a Salvo Coletta un proficuo mandato come commissario provinciale di Fratelli d’Italia e siamo fiduciosi che saprà guidare il partito con determinazione e saggezza. Ci impegniamo a lavorare al suo fianco per promuovere gli interessi del nostro territorio e costruire un futuro migliore per la nostra comunità. Facciamo quindi i nostri migliori auguri di buon lavoro al nuovo Commissario e siamo pronti a ricominciare a lavorare con rinnovato impegno e determinazione per il bene di Siracusa e della nostra amata Sicilia”.