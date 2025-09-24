Un pomeriggio destinato a restare negli annali dell’atletica siracusana quello vissuto qualche giorno fa al campo scuola Pippo Di Natale. La staffetta 4×800 composta da Luca Cavazzuti, Giuseppe Romico, Goodluck Osaro e Davide Guerrieri ha fermato il cronometro su 7’52”00, migliorando di due secondi il precedente primato e centrando così il terzo record per la SiracusAtletica, dopo quelli conquistati nella staffetta 3×1000 e in quella Svedese Cadetti del 2023.

La gioia per l’impresa travalica i confini sportivi e si estende al mondo scolastico: tra i protagonisti c’è infatti Giuseppe Romico, studente della classe quarta D del liceo scientifico Corbino di Siracusa.

“Era da mesi che ci preparavamo a raggiungere questo record – ha sottolineato Romico – è stata una vittoria di squadra, un’emozione indicibile, raggiunta grazie al supporto del nostro allenatore Salvatore dell’Aquila, alla presenza delle Istituzioni e di tutta la gente che è venuta a vederci”.

La dirigente scolastica del Corbino, professoressa Valentina Grande, ha espresso grande soddisfazione per il risultato, rivolgendo i propri auguri a Giuseppe Romico e a tutta la squadra, sottolineando il valore formativo dello sport, non solo dal punto di vista fisico, ma anche da quello umano ed educativo, in quanto capace di trasmettere disciplina, impegno e spirito di collaborazione.

Accanto a Romico brillano i compagni di squadra, un quartetto giovane ma già capace di raggiungere livelli che proiettano Siracusa e la Sicilia tutta al centro della scena nazionale del mezzofondo.