Gli studenti del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “O.M. Corbino” occupano oggi l’istituto per protestare contro le gravi carenze strutturali e, in particolare, contro il mancato funzionamento degli impianti di riscaldamento nelle due sedi scolastiche.

L’occupazione prende il via alle 7.30 di oggi, 13 gennaio 2026, e viene annunciata come temporanea, fino alla mattina di domani. Alla base della mobilitazione vi sono temperature nelle aule inferiori ai 18 gradi, limite minimo stabilito dalla normativa vigente (DPR 18 dicembre 1975), condizioni che – spiegano gli studenti – rendono impossibile seguire regolarmente le lezioni e mettono a rischio la salute.

Secondo quanto denunciato, nella sede di via Pitia i termosifoni non vengono accesi, mentre nella sede di viale Regina Margherita la caldaia risulta guasta da anni, senza interventi risolutivi da parte dell’Ente provinciale competente. Una situazione che, sottolineano, riguarda anche altri istituti scolastici della città. La decisione di occupare la scuola nasce da un lungo confronto interno ed è approvata a larga maggioranza tramite votazione studentesca. “Sappiamo che restare in un edificio freddo può apparire un controsenso – spiegano – ma è proprio da qui che vogliamo lanciare un messaggio forte e chiaro: non si può apprendere dove non si riesce nemmeno a stare”.

Nella nota diffusa dagli studenti vengono richiamati l’articolo 34 della Costituzione, che garantisce il diritto all’istruzione, l’articolo 32, che tutela la salute, e il D.Lgs. 81/2008, relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro, scuole comprese: “chi dovrebbe garantire il minimo non interviene, e allora ce ne occupiamo noi”.

La protesta non è rivolta contro la dirigenza scolastica, ma contro quella che viene definita l’inerzia delle istituzioni competenti. Oltre al problema del riscaldamento, gli studenti denunciano anche i continui rinvii nella conclusione dei lavori strutturali della sede centrale, che continuano a privare la scuola di spazi per l’attività fisica e di aree di aggregazione all’aperto, fondamentali per la socialità e la crescita degli studenti.

“Occuperemo, rioccuperemo e continueremo a mobilitarci”, dichiarano i rappresentanti di istituto Nicolò Piazzese, Isabella Renda e Giulio Laudani, ribadendo che la protesta prosegue finché non arriveranno risposte concrete. “Abbiamo un diritto – concludono – e continueremo a lottare per una scuola migliore, finanziata e considerata una priorità per il Paese”.