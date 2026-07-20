Siracusa, il cordoglio della città per la scomparso di Matteo Di Franca

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Video · Aveva 23 anni

“La notizia della tragica scomparsa di Matteo Di Franca mi addolora personalmente e lascia costernati quanti nell’Amministrazione lo conoscevano e ne apprezzavano le qualità umane e l’alto senso civico”. Con queste parole il sindaco Francesco Italia commenta la notizia della morte, a soli 23 anni, del presidente della Consulta comunale giovanile il cui corpo senza vita e con profonde ferite, è stato recuperato ieri dalla Guardia Costiera nel mare di contrada Isola. “Matteo – prosegue il sindaco Italia – era l’immagine vivente di una gioventù attiva per la crescita sociale delle nuove generazioni e per il bene comune, distinguendosi per una maturità e una passione civile rare per la sua età”.

​Sin da giovanissimo Di Franca ha partecipato alle iniziative di formazione del Comune in favore dei ragazzi; ancora bambino era stato componente del Consiglio comunale dei ragazzi, era impegnato nell’associazionismo, era attivo come volontario in Siracusa Città Educativa del Comune progettando iniziative e strutturandole per il territorio. Era vice presidente e responsabile dell’Area innovazione e progettazione di Giosef – Giovani senza frontiere. In questa veste, da pochi giorni era tornato dall’estero dove si era recato per un periodo di formazione internazionale.

“Da luglio dello scorso anno – dice ancora il sindaco Italia – era presidente della Consulta comunale giovanile e, con la sua indole brillante e generosa, era riuscito a trasformarla in uno spazio inclusivo e in luogo di confronto aperto e connesso con altre città della provincia. In tutte le sue iniziative, Matteo era un vulcano di idee e riusciva sempre a coinvolgere altri giovani facendo squadra. Credo che Siracusa ieri abbia perso una vera risorsa, un aiuto per pensare il futuro con spirito pacifico, solidale e partecipativo. Con sincero dispiacere, a titolo personale e di tutta la città, mi associo al dolore della famiglia”.

“Con profondo dolore apprendo della tragica scomparsa di Matteo Di Franca – le parole del presidente del Libero consorzio di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa – Ho avuto modo di conoscerlo negli anni del mio incarico di Capo di Gabinetto del Comune di Siracusa e, più recentemente, di condividere con lui alcuni momenti istituzionali nella mia veste di Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa. Ho sempre apprezzato il suo entusiasmo, il suo impegno e la passione con cui si dedicava ai giovani e alla nostra comunità. Alla sua famiglia, agli amici, alla Consulta Comunale Giovanile e a tutti coloro che gli hanno voluto bene rivolgo, a nome mio personale e del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, le più sentite condoglianze. La sua prematura scomparsa lascia un vuoto profondo nell’intera comunità siracusana. Ciao Matteo”.

Ci sono notizie che lasciano attoniti e senza parole. La scomparsa di Matteo rappresenta una ferita profonda per tutta la comunità siracusana. Matteo Di Franca è stato un modello per Siracusa, un giovane che ha scelto di dedicare il proprio tempo, le proprie energie e il proprio impegno al bene comune. Ha creduto con convinzione nei valori della partecipazione, del dialogo e dell’impegno civile, diventando un punto di riferimento e un esempio positivo per tanti giovani. Grande Sicilia si unisce al dolore della città di Siracusa, rendendo omaggio a un giovane che, con il suo entusiasmo, il suo senso delle istituzioni e il suo spirito di servizio, ha lasciato un segno che non sarà dimenticato. Siamo certi che il suo esempio continuerà a vivere nel cuore di Siracusa e di quanti credono che il futuro si costruisca attraverso l’impegno, la passione e il servizio verso gli altri. In questo momento di immenso dolore e di profonda tristezza, Grande Sicilia si stringe con sincero affetto attorno alla sua famiglia, agli amici, ai rappresentanti della Consulta Giovanile e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di condividere con lui un percorso di crescita umana e di servizio alla comunità. Il ricordo di Matteo resterà un patrimonio prezioso per l’intera comunità.

Anche l’Avis di Siracusa per voce della presidentessa, Carmela Petralito ha voluto ricordare il giovane Matteo: “Un dolore che arriva all’improvviso e lascia un vuoto difficile da accettare. La scomparsa di Matteo sconvolge l’Avis Provinciale Siracusa. Era un ragazzo preparato, responsabile, generoso e autentico, capace di trasmettere con passione l’importanza del dono. Con il gruppo giovani ha portato nelle scuole il messaggio della donazione di sangue, incontrando ragazze e ragazzi per diffondere la cultura della solidarietà e far comprendere quanto un semplice gesto possa salvare delle vite. Matteo ci credeva davvero. Parlava ai giovani con entusiasmo, convinzione e con l’esempio, perché lui era il primo a vivere quei valori ogni giorno: donatore e componente del direttivo della Consulta Giovanile AVIS regionale. Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutta la famiglia AVIS. Ciao Matteo. Grazie per tutto quello che hai donato, con il tuo sangue, con il tuo tempo, con il tuo cuore e con il tuo esempio. Il tuo ricordo continuerà a vivere in ogni giovane che hai saputo ispirare e in ogni vita che, anche grazie al tuo impegno, potrà essere salvata.”

Matteo Di Franca, morto ieri in mare in circostanze ancora da chiarire, collaborava con l’ufficio Siracusa Città Educativa del Comune, a stretto contatto con la coordinatrice dei progetti, Rossana Geraci. Di seguito un ricordo dello staff.

“Abbiamo conosciuto Matteo quando era ancora un bambino: arrivava alla biblioteca comunale con quella curiosità luminosa che apriva mondi. Lì, Pino Pennisi e Tanina Zito lo hanno accolto come un figlio, riconoscendo subito la sua intelligenza viva e la sua sete di futuro. Da allora Matteo non ha mai smesso di esserci: è cresciuto accanto a noi e dentro la comunità, trasformando ogni luogo con la sua presenza. Lo ricordiamo assessore nel Consiglio comunale dei ragazzi, poi nel Circolo dei viaggiatori nel tempo, e, via via, attivista di Giosef, presidente della sezione di Siracusa, vicepresidente nazionale, fino alla presidenza della Consulta comunale giovanile. Ma Matteo era molto più dei ruoli che ha ricoperto: era un giovane che si è strutturato come formatore internazionale, capace di guidare percorsi di Giovani Senza Frontiere con competenza, visione e una naturale autorevolezza. Geniale e brillante, era un progettista di Siracusa Città Educativa e ne seguiva i contatti internazionali con il suo inglese fluido. E poi c’è il ricordo che custodiamo più di tutti: noi in macchina verso i laboratori a Stallaini, a cantare a squarciagola le canzoni degli anni ’60. In quei momenti Matteo era tutto ciò che era davvero: leggero e profondo, libero e antico, capace di ridere e di pensare, di giocare e di costruire. Matteo non chiedeva il permesso di esistere: esisteva, con forza e con dolcezza. Affettuoso, presente, capace di ascoltare, è stato un compagno di strada per tutti noi e un seme per la città. Ha dato a Siracusa una certezza rara: che i giovani possono cambiare davvero le cose, se qualcuno crede in loro. E lui ci credeva. Ostinatamente. Teneramente.”

Il Coordinamento Provinciale per la Disabilità – Coprodis piange la scomparsa del giovane Matteo Di Franca, venuto a mancare in modo prematuro e doloroso. Queste le parole della presidente Lisa Rubino: “Matteo è sempre stato vicino al mondo della disabilità, con una sensibilità e una generosità che raramente si incontrano. Non ha mai fatto mancare il suo sostegno alle attività del Coprodis, partecipando con impegno sincero e spirito di servizio a tante iniziative del nostro Coordinamento. In un momento come questo, le parole non bastano a colmare il vuoto lasciato da chi se ne va troppo presto. Ma resta il ricordo di una persona buona, presente, capace di dare valore alle piccole e grandi cause di chi ha più bisogno. Il Coprodis si stringe con affetto e vicinanza alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, nel dolore di questa perdita. Ciao Matteo, e grazie di tutto.”

Queste le parole della Cgil: “La Cgil di Siracusa esprime cordoglio per tragica scomparsa del giovane Matteo Di Franca e si stringe attorno alla famiglia. Matteo, nel suo ruolo di presidente della Consulta giovanile, era solito frequentare la sede della Camera del Lavoro, dove era particolarmente stimato, e con cui aveva collaborato nell’organizzazione di iniziative. Matteo, con la sua intraprendenza, la sua intelligenza e con la sua amabilità aveva conquistato la stima di chiunque lo avesse conosciuto“.