Siracusa, il cordoglio per la morte di Aldo Formosa

Attualità · Lutto

“Esprimo tutto il mio dispiacere per la perdita di uno dei protagonisti della vita culturale siracusana, un uomo che ha lasciato un solco profondo e un’eredità che merita di essere tutelata e tramandata. Una personalità poliedrica, espressa in tutte le forme legate alla scrittura e alla parola”- Così il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ricorda Aldo Formosa, scomparso nelle scorse ore.

“Scrittore, giornalista, commediografo e regista, egli – prosegue il sindaco – non solo ha portato le sue opere in giro per l’Italia e all’estero, ma ha anche sfruttato la sua notorietà per attrarre a Siracusa alcuni dei più grandi protagonisti dello spettacolo e della letteratura italiana. Allo stesso modo, gli siamo e gli saremo grati per avere raccontato vicende e personaggi della nostra città tenendone viva la memoria. Alla famiglia di Aldo Formosa esprimo il sincero cordoglio personale, dell’Amministrazione e di tutti i siracusani”.

Cordoglio anche dalla segreteria di Assostampa Siracusa: “Aldo Formosa chiude la porta di una redazione giornalistica che fu, ricca di talenti e scuola preziosa per una generazione. La sua scomparsa addolora tutti noi e rappresenta una perdita per l’intera città. La sua storia, tra testi teatrali, regie, intuizioni legate al mondo della cultura, è stata un’autentica missione.

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Con lui va via quel giornalismo d’altri tempi, raffinato e pignolo. Un protagonista della vita di questa città, della voglia di mettere Siracusa al centro. Alla famiglia, al figlio Bruno nostro collega, l’abbraccio sincero e commosso di tutti noi”.