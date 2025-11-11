Siracusa, il Corpo di Polizia Provinciale presidia aree sensibili con mezzi Trinacria e tecnologie digitali

Dopo anni di assenza, la Polizia Provinciale torna in campo con un’azione ad alto impatto. Domenica scorsa tre pattuglie e dieci operatori hanno presidiato il quadrante Centro-Nord della provincia, sotto il comando del Tenente Colonnello Daniel Amato e su direttiva strategica del Presidente del Libero Consorzio Comunale, Michelangelo Giansiracusa.

L’operazione ha interessato aree venatorie, siti paesaggistici, zone periurbane e strade provinciali, con controlli serrati su autorizzazioni, comportamenti e rispetto delle normative ambientali e stradali.

Numerose identificazioni, sanzioni per violazioni al Codice della Strada e monitoraggio dei punti critici. Non solo uomini e mezzi – tra cui i veicoli modello “Trinacria” – ma anche tecnologia: tablet, stampanti wireless e sistemi digitali hanno permesso di gestire i controlli e produrre verbali in tempo reale, garantendo tracciabilità e rapidità d’intervento.

“La sicurezza non è un costo, ma un investimento per la comunità”, ha sottolineato il Presidente Giansiracusa, che ha scelto di puntare sul rilancio del Corpo e sulla sicurezza come asset prioritari. Una decisione che segna l’inizio di una nuova fase: più presenza sul territorio, più capacità di intervento immediato, più tutela per cittadini e ambiente.