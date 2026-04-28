Siracusa, il Cpia Manzi in Germania per attività di job shadowing

Il C.P.I.A. A. Manzi di Siracusa ha recentemente organizzato una mobilità Erasmus Plus che si è configurata quale esperienza significativa di scambio culturale e didattico internazionale . Nel corso della settimana di incontri sono stati affrontati i temi centrali dell’accoglienza e dell’integrazione dei cittadini stranieri, con contributi diretti delle istituzioni locali riguardanti le strategie di promozione del dialogo interculturale. La delegazione del CPIA A.MANZI di Siracusa costituita dalla Dirigente scolastica prof.ssa Stefania Stancanelli, insieme a quattro professori Arturo Perricone, Rosalba Faraci, Massimiliano Salvatore Lumera e Santo Geracitano si è recata in Germania presso la Volkshochschule (VHS) di Meppen, dove ha condiviso le proprie metodologie didattiche e le esperienze maturate nell’ambito dell’insegnamento in contesto europeo.

L’iniziativa ha rappresentato un autentico ponte di collegamento tra comunità e sistemi educativi differenti. I partecipanti rientrano nella propria realtà scolastica arricchiti da prospettive innovative e dalla consapevolezza che l’integrazione costituisce un obiettivo raggiungibile mediante l’impegno reciproco al dialogo.

La dirigente dell’Istituto Volkshochschule di Meppen Radka Lemmen molto entusiasta della riuscita del progetto ha riflettuto sulla settimana insieme e parlato di possibili collaborazioni per il futuro. La docente Irina Pantea insieme al team tedesco ha saputo organizzare una settimana ricca di spunti, attività coinvolgenti e molto interessanti.

La dirigente scolastica prof.ssa Stefania Stancanelli del CPIA A.Manzi di Siracusa si è detta soddisfatta dell’iniziativa ed ha dichiarato: “In Germania abbiamo vissuto un’esperienza che ci ha arricchito molto ed ha permesso di confrontare i due sistemi scolastici rivolti agli adulti ed agli stranieri . Tutto ciò ha permesso di vivere bellissimi momenti di confronto, di scambio di metodologie , di arricchimento reciproco nell’ottica di nuove collaborazioni e di formazione continua. Ringraziamo per l’accoglienza e per tutta l’organizzazione puntuale e piena di nuove opportunità. Inoltre grazie a questo progetto abbiamo avuto la possibilità di visitare posti meravigliosi e di socializzare attraverso l’uso della lingua inglese con altri docenti e corsisti . Questo progetto Erasmus ha permesso di avviare e mantenere collaborazioni transnazionali, comprendendo le dinamiche operative di un istituto di educazione degli adulti (VHS) in un contesto europeo.”.

Tutta la delegazione siciliana ha colto il “valore umano” nei percorsi formativi, comprendendo come l’accoglienza e l’ascolto siano prerequisiti fondamentali per il successo di qualsiasi progetto educativo. Attraverso il progetto è migliorata la consapevolezza dell’importanza della democratizzazione dell’apprendimento permanente, che rende l’offerta formativa accessibile a ogni strato sociale. In definitiva al rientro dalla Germania tutti i professori hanno espresso grande soddisfazione per aver vissuto un’esperienza unica all’insegna dell’internazionalizzazione dei percorsi formativi e dell’ampliamento di nuove competenze didattico-metodologiche, di educazione civica e sociali.