Siracusa, il crack era nascosto in un faretto nel controsoffitto sopra la vasca idromassaggio: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Solarino, supportati dai militari dello squadrone eliportato Cacciatori di “Sicilia” e del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno arrestato un 49enne del luogo gravemente indiziato di detenzione abusiva di stupefacenti. L’uomo è stato arrestato nell’ottobre 2022 per lo stesso reato e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Ciò nonostante, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di oltre 5 grammi di crack, suddivisa in 15 dosi preconfezionate, rinvenuto all’interno del vano di un faretto del controsoffitto del bagno posto sopra la vasca idromassaggio, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura e 1.035 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento di spaccio.

Lo stupefacente è stato sequestrato per i successivi esami di laboratorio e l’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari nella sua abitazione, come disposto dall’Autorità giudiziaria, nonché denunciato in quanto è stato accertato anche il furto di energia elettrica mediante allaccio diretto alla rete pubblica.