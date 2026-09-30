Siracusa, il crematorio del cimitero fermo dal 2023. Milazzo (Pd): “che fine ha fatto?”

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Un progetto approvato nel 2023, poi più nessuna notizia. È il caso del forno crematorio previsto nell’area dell’attuale cimitero di Siracusa, sul quale il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale Massimo Milazzo chiede all’amministrazione di fare chiarezza. La questione torna al centro del dibattito mentre resta aperto anche il tema della disponibilità degli spazi cimiteriali e dell’attesa per il nuovo cimitero, un progetto di cui negli ultimi mesi si è parlato sempre meno.

“Siracusa, pur essendo una città del Mediterraneo con tanto sole, spesso è avvolta dalle nebbie – ironizza Milazzo -. Nel lontano ormai 2023 la Giunta Italia approvò un progetto di fattibilità per un crematorio annesso all’attuale cimitero. Da allora, però, non si è saputo più nulla”. Secondo il consigliere dem, la realizzazione di un forno crematorio risponderebbe a un’esigenza concreta della città: “è una struttura moderna e corrisponde a una necessità di tante persone. Il cimitero è saturo, non ci sono più loculi disponibili e la cremazione consente di affrontare anche il problema della gestione dei resti dei propri cari”.

Oggi molte famiglie, secondo Milazzo, scelgono questa soluzione ma sono costrette a rivolgersi a strutture fuori città, con conseguenti maggiori costi. Il progetto di fattibilità era stato approvato dalla Giunta comunale nella prima parte del 2023, ma secondo il capogruppo del Pd l’iter si sarebbe successivamente fermato e dai rumors che arrivano dagli uffici sembra che ci siano alcuni pareri contrari.

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“Ma quando c’è un parere contrario ci si siede, si convoca una conferenza di servizi, si comprendono le ragioni e si cerca una soluzione – chiosa il capogruppo Pd -. perché se non si fa nulla, il crematorio resterà lì, tra le nebbie e tra le tante cose non fatte di questa città”.