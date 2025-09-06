Siracusa, il Direttore Regionale Carrolo in visita al Comando dei Vigili del Fuoco

Ieri mattina il Direttore Regionale dei vigili del fuoco per la Sicilia, Dirigente Generale Agatino Carrolo, è venuto in visita al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa. Dopo aver reso gli onori ai caduti dei Vigili del Fuoco di Siracusa e passato in rassegna le squadre di soccorso, accompagnato dal Comandante Domenico Maisano, ha incontrato tutto il personale operativo ed amministrativo porgendo i suoi saluti di commiato in previsione dell’imminente collocamento a riposo a decorrere dall’1 ottobre.

Il Direttore Regionale (grado omologo ad un generale di divisione) ha ringraziato il personale per l’impegno quotidiano al servizio dei cittadini, sottolineando l’importanza dello spirito di collaborazione e di appartenenza che caratterizza il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.





Originario di Messina, nel corso della sua brillante carriera, ha svolto il suo servizio in Veneto, Lombardia, puglia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia ed infine in Sicilia, considerando sempre di fondamentale importanza la conoscenza, la vicinanza e il confronto con tutto il personale.

Il comandante Maisano ha consegnato all’ing. Agatino Carrolo una targa, da parte di tutto il personale dei Vigili del Fuoco di Siracusa, con l’augurio di un futuro sereno e ricco ancora di soddisfazioni.