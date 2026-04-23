Siracusa, il dolore dei genitori di Jacques: “Ci è stato strappato da un’onda”

È un messaggio carico di dolore, gratitudine e struggimento quello affidato ai social da Morten Timm Bramming e Claudia, i genitori di Jacques, il giovane turista danese ritrovato senza vita nel mare di Noto dopo giorni di ricerche.

“È con un dolore inconcepibilmente grande e con enorme sofferenza che scriviamo questo messaggio – scrivono i genitori, dando voce al lutto che ha colpito profondamente la famiglia -. Il nostro amato figlio, Jacques, ci è stato strappato venerdì poco prima di mezzogiorno da un’onda in Sicilia”.

I genitori ricordano anche le circostanze in cui il giovane si trovava in Sicilia, parlando della sua “amata fidanzata” e della famiglia che era con lui in quei momenti drammatici. Un dolore immenso, ma accompagnato anche dalla volontà di ringraziare chi, in questi giorni, si è speso senza sosta nelle operazioni di ricerca.

“È stato ritrovato dopo un grandissimo sforzo”, scrivono ancora i familiari, citando in modo diretto tutte le forze impegnate sul campo: “la polizia italiana, la guardia costiera, i vigili del fuoco, la marina e i volontari della Protezione civile AVCN di Noto”.

Morten Timm Bramming e Claudia rivolgono poi “un enorme grazie a tutti in Italia per l’impegno profuso”, riconoscendo il lavoro intenso e coordinato svolto durante i giorni delle ricerche lungo il litorale netino.

Parole di profonda riconoscenza vengono rivolte anche alla fidanzata di Jacques e alla sua famiglia. “Un grazie altrettanto grande alla fidanzata di Jacques e alla sua famiglia per il sostegno”, scrivono i genitori, aggiungendo di avere avuto da loro la conferma che “hanno fatto tutto il possibile per riportarlo a casa”.

Un messaggio che restituisce in poche righe tutta la devastazione di una famiglia travolta dal dolore, ma anche il bisogno di stringersi a chi, in questi giorni, ha condiviso il peso dell’attesa, della speranza e infine del lutto. E oggi i due genitori, nel mezzo dell’orrore, hanno trovato la forza per ringraziare chi non ha smesso di cercare il loro figlio.