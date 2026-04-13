Siracusa, il dramma di una bimba di 7 anni che rifiuta il distacco dalla famiglia affidataria

Una vicenda delicata e carica di tensione emotiva si sta consumando in queste ore a Siracusa, dove al centro c’è una bambina di quasi 7 anni e l’esecuzione di un provvedimento disposto dal Tribunale per i Minori di Catania.

Secondo quanto ricostruito, la minore vive da circa quattro anni in una famiglia affidataria (in vista di adozione), diventata nel tempo il suo principale punto di riferimento affettivo. Proprio da quel contesto dovrebbe essere trasferita, in base a una decisione dell’autorità giudiziaria, verso una “famiglia ponte” a indirizzo riservato, nell’ambito di un percorso di riavvicinamento alla madre biologica, che nel frattempo ha ottenuto una sentenza di ricongiungimento.

Il primo tentativo di esecuzione, avvenuto nei giorni scorsi nella sede dei Servizi sociali di Siracusa, non è andato a buon fine. La bambina avrebbe manifestato per ore una forte opposizione all’allontanamento, tra pianti e rifiuto netto di lasciare l’attuale nucleo familiare.

Un secondo tentativo si è svolto nelle ultime ore in Questura, ma anche in questo caso la minore avrebbe ribadito la propria contrarietà, arrivando – secondo quanto riferito – a rifiutarsi di scendere dall’auto. Nonostante ciò, sarebbe già stato programmato un ulteriore passaggio per procedere con l’accompagnamento, previsto per domani.

Il provvedimento prevede, nella fase iniziale, una limitazione dei contatti con l’ormai ex famiglia affidataria, consentendo soltanto alcune telefonate settimanali, in vista di un successivo percorso graduale.

A rendere il quadro ancora più complesso ci sarebbe anche la condizione sanitaria della bambina, che necessita di cure periodiche. Secondo quanto ricostruito fin qui, il percorso terapeutico sarebbe stato finora affrontato con il supporto costante degli affidatari, elemento che alimenta ulteriori preoccupazioni rispetto a un eventuale allontanamento repentino.

Gli stessi collocatari, pur dichiarandosi non contrari in linea di principio al ricongiungimento con la madre biologica, avrebbero richiesto a più riprese di proseguire l’iter con soluzioni graduali, ritenute però non percorribili. Da parte loro, avrebbero evidenziato il rischio che un trasferimento forzato possa incidere profondamente sull’equilibrio emotivo della minore.

Una vicenda – che intreccia aspetti giudiziari, sociali e sanitari – oggi aperta e in continua evoluzione. Sullo sfondo, il nodo centrale rimane quello del delicato equilibrio tra le decisioni dell’autorità giudiziaria e la tutela concreta del benessere della bambina.