Siracusa, il “Federico II di Svevia” Trionfa al Premio “Cucina d’Autore” 2026

Una giornata all’insegna di colori, sapori ed emozioni vibranti ha segnato, lo scorso 24 marzo, la sesta edizione del contest “Cucina d’autore”. L’evento, svoltosi presso l’I.P.P.S.E.O.A. “Pietro Piazza” di Palermo, ha celebrato il legame indissolubile tra la letteratura siciliana e l’arte gastronomica, inserendosi nel prestigioso quadro di “Sicily Awarded 2025 – European Region of Gastronomy”.

Tra i protagonisti assoluti della competizione spicca l’Istituto Superiore “Federico II di Svevia” di Siracusa, che ha conquistato il prestigioso riconoscimento per il Miglior storytelling gastronomico e si è aggiudicato, ex equo, il secondo posto nella classifica generale.

Il progetto presentato dall’istituto aretuseo ha saputo coniugare innovazione e memoria, proponendo una rivisitazione moderna delle classiche “Zeppole di San Martino”, accompagnate dal drink personalizzato “Rosso di San Martino”. L’ispirazione letteraria è giunta dal racconto “Una frittura si racconta”, tratto dalla raccolta “Giuggiole” del professor Giovanni Fichera, che ha fatto da trait d’union tra enogastronomia e accoglienza turistica.

Il contest, promosso dalla Comunità patrimoniale Cucina siculo-mediterranea in sinergia con la Rete Nazionale Istituti Alberghieri (RE.NA.I.A.), ha richiesto agli studenti uno sforzo creativo notevole: reinventare piatti storici in chiave attuale. La giuria, composta da esperti di Federalberghi, dell’Unione Regionale Cuochi Sicilia e rappresentanti di AMIRA o AIBES, ha valutato non solo la qualità tecnica e l’impiattamento, ma anche la capacità narrativa e la qualità dei prodotti audiovisivi presentati.

Il successo ottenuto è il frutto di un intenso lavoro di squadra. Un ringraziamento speciale va ai docenti Sandro Intagliata, Vincenzo Moncada, Deborah Frau e Antonino Oliveri, che hanno guidato i ragazzi nella realizzazione del video e nella preparazione tecnica, dimostrando come la scuola possa essere un laboratorio di innovazione e valorizzazione del patrimonio siciliano.

L’evento si è concluso con il plauso del Dirigente Scolastico del “Pietro Piazza”, il prof. Vito Pecoraro, che ha accolto una vasta delegazione di studenti e docenti, confermando il valore formativo di competizioni che esaltano l’identità culturale del territorio attraverso i suoi sapori più autentici.