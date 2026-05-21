Siracusa, il formaggio nascosto nei pantaloni: denunciati

Un agente della Polizia di Stato, libero dal servizio, è intervenuto in un esercizio commerciale sito in via Randone ove due uomini si erano resi responsabili del furto di numerose confezioni di formaggio stagionato occultate nei pantaloni.

I due uomini, rispettivamente di 46 e 36 anni, sono stati denunciati per il reato di furto e la merce rubata è stata restituita al legittimo proprietario.