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Siracusa, il formaggio nascosto nei pantaloni: denunciati

La merce rubata è stata restituita al legittimo proprietario

La merce rubata è stata restituita al legittimo proprietario

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Un agente della Polizia di Stato, libero dal servizio, è intervenuto in un esercizio commerciale sito in via Randone ove due uomini si erano resi responsabili del furto di numerose confezioni di formaggio stagionato occultate nei pantaloni.

I due uomini, rispettivamente di 46 e 36 anni, sono stati denunciati per il reato di furto e la merce rubata è stata restituita al legittimo proprietario.


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