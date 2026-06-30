Siracusa, il Forum per l’acqua pubblica diffida Aretusacque per il ripristino immediato della fornitura idrica tra Epipoli e il Plemmirio

“Profonda preoccupazione e ferma protesta per la grave crisi idrica che sta colpendo in queste ore diverse aree del territorio comunale, privando centinaia di cittadini di un bene primario ed essenziale. La situazione appare ancora più critica nel quartiere Epipoli, dove le segnalazioni giunte al nostro Forum descrivono uno scenario insostenibile. A titolo esemplificativo della gravità del fenomeno, citiamo il caso di un intero condominio sito in tale quartiere, censito con il numero di fornitura idrica 188810, rimasto a secco da ben tre giorni. È appena il caso di evidenziare come la totale mancanza di acqua, nel pieno di un periodo caratterizzato da un caldo torrido, stia determinando conseguenze igienico-sanitarie facilmente immaginabili ed estremamente pericolose per la salute pubblica, in particolare per le fasce più vulnerabili della popolazione, come anziani e bambini. A questa già drammatica situazione si aggiunge il cronico e altrettanto prolungato disservizio che sta creando gravi disagi ai residenti e alle attività artistiche, turistiche e commerciali di Contrada Plemmirio, anch’essi lasciati senz’acqua in coincidenza con le temperature più alte dell’anno. Un servizio pubblico essenziale non può tollerare simili tempi di reazione, né la mancanza di una comunicazione trasparente e tempestiva sui tempi di risoluzione dei guasti”. A parlare è Alessandro Acquaviva, portavoce del Forum Provinciale per l’Acqua Pubblica, che in virtù del proprio ruolo di soggetto di partecipazione attiva dei cittadini e di organismo deputato alla vigilanza dal basso delle attività di programmazione, gestione e corretta erogazione del servizio idrico integrato, esprime la propria indignazione.

Il Forum diffida inoltre Aretusacque a intervenire con la massima urgenza, mettendo in campo ogni risorsa tecnica e straordinaria utile a risolvere il disservizio e a ripristinare immediatamente l’erogazione idrica regolare in città. In mancanza di un riscontro immediato e della risoluzione del problema, si riserva di attivare ogni opportuna iniziativa di tutela dei diritti dei cittadini nelle sedi competenti.