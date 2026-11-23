Attualità · 25 novembre

Una mattinata all’insegna dello sport, dei valori educativi e della partecipazione della comunità cittadina. L’I.I.S.S. “Antonello Gagini” di Siracusa si prepara a inaugurare le proprie rinnovate strutture sportive, con una cerimonia che vedrà la partecipazione delle autorità istituzionali, dei dirigenti scolastici delle scuole del territorio e di alcuni tra i più prestigiosi protagonisti dello sport siracusano, tra cui gli atleti Matteo Melluzzo e Giuseppe Gibilisco, testimonianze di talento, impegno e successi che hanno dato lustro alla città.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 25 novembre, alle 9:30, nella sede dell’Istituto, in via Piazza Armerina n. 1. Saranno presenti il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, il presidente del Libero Consorzio Comunale, Michelangelo Giansiracusa, insieme alle autorità cittadine e ai rappresentanti delle istituzioni scolastiche. La cerimonia prenderà avvio con una parata di apertura, seguita dagli interventi delle autorità e degli ospiti. Il programma proseguirà con dimostrazioni sportive che coinvolgeranno diverse discipline: palla tamburello, baskin, basket e pugilato, offrendo al pubblico l’occasione di conoscere da vicino esperienze sportive differenti, accomunate dai valori della partecipazione, del rispetto delle regole, della collaborazione e dell’inclusione.

L’intervento di riqualificazione, finanziato nell’ambito del Programma PR FESR Sicilia 2021/2027 – Azione 4.2.1, ha consentito di potenziare e migliorare gli ambienti scolastici e formativi, restituendo alla comunità spazi rinnovati e attrezzati per lo svolgimento delle attività motorie e sportive.

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“L’inaugurazione delle nostre strutture sportive – dichiara la Dirigente scolastica – rappresenta un traguardo importante per il Gagini e per l’intera comunità scolastica. Abbiamo voluto che questa occasione non fosse soltanto un momento istituzionale, ma una vera festa dello sport, capace di coinvolgere gli studenti, le scuole del territorio, le istituzioni e le eccellenze sportive della nostra città. La presenza di campioni come Matteo Melluzzo e Giuseppe Gibilisco offrirà ai ragazzi l’opportunità di incontrare esempi concreti di passione, sacrificio e determinazione. Lo sport, nella nostra visione educativa, non è soltanto attività fisica, ma un potente strumento di formazione, inclusione, benessere e crescita personale”.

Con questa inaugurazione, il Gagini rafforza il proprio impegno nella promozione di una scuola aperta al territorio, nella quale gli spazi sportivi diventano luoghi di incontro, socializzazione e formazione, contribuendo a costruire una comunità più attiva, inclusiva e consapevole.