Siracusa, il “Gargallo” celebra la terza E del 1986

Attualità · la reunion

Una giornata straordinaria di amarcord all’insegna della memoria, dell’emozione e di un legame che il tempo non ha potuto scalfire. Presso lo storico e suggestivo Cortile dell’Antico Gargallo in via Gargallo a Ortigia si sono riuniti gli ex alunni della classe III E del 1986 per celebrare il quarantesimo anniversario del loro diploma di Maturità con i due professori Mario Blancato ed Egidio Ortisi.

Dapprima la presentazione, da parte di Mario Blancato, dell’ultimo libro autobiografico di Egidio Ortisi (“λήσω – leso. Storia professionale di un precoce, visionario, minchiataro”), moderata dalla giornalista Laura Valvo, in seguito le testimonianze di alcuni allievi (tra i quali il senatore Antonio Nicita e il magistrato Antonio Nicastro), raccolte per l’occasione in un volumetto-tributo ai due professori.

L’evento, organizzato dalle ex allieve Francesca Catalano, Stefania Mirabella e Anna Spadaro, ha assunto i contorni di una vera e propria festa dell’intera comunità scolastica gargallina. Oltre agli alunni e alle alunne della IIIE (accorsi da varie parte d’italia per l’occasione), l’aula all’aperto ha visto la partecipazione calorosa di numerosi ex studenti, docenti storici e professori di altre sezioni del liceo, accorsi per riallacciare i fili di una memoria comune.

Il momento più alto e significativo della giornata è stato l’abbraccio tra gli ex alunni e il loro storico professore di Lettere, Egidio Ortisi, che ha preso parte attivamente all’incontro accanto al collega di un tempo, il professor Mario Blancato. Per l’occasione, Blancato ha dialogato con l’autore, ripercorrendone la storia professionale e politica. Entrato in ruolo al ginnasio a soli 33 anni, il professor Ortisi conquistò immediatamente i ragazzi con uno stile rivoluzionario e con il rigore, unendo passione per l’insegnamento e passione politica (come sindaco di Floridia e deputato regionale per diversi decenni). Mario Blancato ed Egidio Ortisi avviarono proprio con quella classe “speciale” un percorso sperimentale di insegnamento che li accompagnò gli alunni dal Ginnasio alla maturità

Il liceo Tommaso Gargallo ha rappresentato per generazioni di siracusani un inviolabile tempio della cultura: “il ritorno nel cortile del Gargallo, di Egidio Ortisi, lucido e ironico come allora, e di Mario Blancato, rigoroso e tagliente – ha dichiarato l’ex allievo Antonio Nicita – ha confermato il valore del loro insegnamento: non un semplice passaggio di nozioni, ma una bussola di umanità e libertà che ha forgiato le donne e gli uomini che i loro studenti sono diventati oggi”.