Siracusa, il Giaracà ha ospitato sei docenti provenienti dalla Turchia, nell’ambito del progetto Erasmus+

Quella che sta per concludersi è stata una settimana di scambi internazionali, anche di natura didattica, per docenti e alunni della scuola media del decimo comprensivo “Emanuele Giaracà” di Siracusa. L’istituto, infatti, ha ospitato, per quattro giorni, sei docenti provenienti da Çorum Consortium, in Turchia, nell’ambito del progetto Erasmus+.

Dopo l’accoglienza da parte degli insegnati e degli studenti, gli incontri si sono svolti in clima di collaborazione, partecipazione e di reciproco interesse. Gli scambi hanno riguardato sia gli aspetti didattici, le metodologie di insegnamento e i contenuti che quelli legati alle due città. L’attenzione dei ragazzi è stata attratta da Çorum e dalla Turchia, dalla storia, dalla cultura e dalle tradizioni che hanno fornito terreno comune di condivisione, di crescita formativa e di arricchimento per tutti. I risultati positivi, con la soddisfazione della dirigente del “Giaracà” Domenica Nucifora, sono stati subito riscontrati sia nel confronto professionale e culturale tra i docenti che nell’interesse mostrato dai ragazzi per una terra apparentemente lontana ma che ha una storia fatta di relazioni strettissime con l’Europa.

Le attività, coordinate dalla docente di spagnolo Renata Siringo, si sono svolte in lingua inglese, veicolo privilegiato di comunicazione nelle mobilità Erasmus+. Il decimo istituto comprensivo sarà, a breve, sede di una nuova sessione di scambi d’istruzione ospitando tre docenti dalla città spagnola di Coruña per “Erasmus+ jobshadowing”, dedicato alla suola dell’infanzia e primaria.