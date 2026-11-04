Siracusa, il giudice scrive a mano, ma non si capisce: la Cassazione annulla l’ordinanza

Cronaca · il caso

Una motivazione scritta a mano, composta da poche righe, ma impossibile da leggere. Tanto è bastato alla Corte di Cassazione per annullare un provvedimento del magistrato di Sorveglianza di Siracusa, che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di un detenuto relativa alle condizioni di sovraffollamento carcerario. La vicenda riguarda Gerardo La Rosa, che si era rivolto alla magistratura di Sorveglianza chiedendo una riduzione della pena di un giorno ogni dieci trascorsi in condizioni di sovraffollamento, oltre al risarcimento dei danni subiti.

Il 2 settembre 2025 il magistrato di Sorveglianza di Siracusa aveva dichiarato inammissibile l’istanza, riportando la motivazione direttamente sul documento presentato dalla difesa. Contro quella decisione il legale del detenuto aveva proposto reclamo, sostenendo che il provvedimento fosse incomprensibile e impedisse, di conseguenza, l’esercizio del diritto di difesa.

La questione era arrivata inizialmente al Tribunale di Sorveglianza di Catania, che aveva dichiarato la propria incompetenza e trasmesso gli atti alla Cassazione, competente a pronunciarsi sull’impugnazione. A esaminare il caso è stata la Prima Sezione penale della Suprema Corte, che ha accolto le contestazioni della difesa. I giudici hanno rilevato che la motivazione del provvedimento, scritta a penna nella parte superiore sinistra del primo foglio dell’istanza, risultava del tutto illeggibile.

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“La succinta motivazione del provvedimento impugnato, composta di poche righe, risulta essere illeggibile”, osserva la Cassazione, precisando che il testo era stato redatto con una “calligrafia impossibile da decifrare, anche a una lettura attenta e ripetuta”. Una circostanza che impedisce di comprendere le ragioni della decisione e, quindi, di contestarle adeguatamente. La Suprema Corte ha così annullato l’ordinanza impugnata, disponendo il rinvio al magistrato di Sorveglianza di Catania per un nuovo giudizio.