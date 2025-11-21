Siracusa, “Il Governo valuti il controllo pubblico su Isab”: emendamento di Nicita (PD)

All’interno dei 70 emendamenti “segnalati” dal PD in Commissione Bilancio in Senato (su un totale di oltre 1000 presentati dal Gruppo), il Senatore siracusano, Antonio Nicita è riuscito a inserire anche un tema del polo industriale Siracusano e in particolare dell’impianto Isab e dell’indotto, legandolo al tema ex Ilva di Taranto, nell’emendamento – “Misure per la resilienza industriale” – all’articolo 94 della Legge di Bilancio.

In particolare, al comma 6 dell’emendamento, si prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sia istituito al Ministero delle imprese e del made in Italy un tavolo tecnico per il coordinamento delle attività connesse agli asset strategici ex Ilva di Taranto ed ex Isab di Priolo, in provincia di Siracusa. Il tavolo tecnico, composto da rappresentanti dei Ministeri competenti, delle regioni interessate e degli enti locali territorialmente coinvolti, provvede al monitoraggio dello stato degli impianti, all’individuazione delle misure necessarie a garantirne la continuità occupazionale e la sostenibilità ambientale, anche per l’indotto, nonché alla formulazione di proposte di intervento.

Nell’ambito delle proprie funzioni, si propone che il tavolo tecnico valuti altresì l’opportunità, le condizioni e la sostenibilità dell’eventuale acquisizione temporanea del controllo pubblico degli asset medesimi, al fine di assicurare la tutela dell’interesse nazionale e la salvaguardia della produzione industriale. Entro due mesi dall’avvio dei lavori del tavolo tecnico, il Ministro delle imprese e del made in Italy dovrà inviare una relazione alle Camere, presso le Commissioni parlamentari competenti, sugli esiti dei lavori.

“Abbiamo inserito come Gruppo PD, in una legge di Bilancio priva di politica industriale, un emendamento finalizzato, tra le altre cose, ad obbligare il Governo ad affrontare il tema urgente della resilienza industriale ed ecologica degli asset strategici nazionali Ilva e Isab e del relativo indotto, valutando anche espressamente l’opzione di acquisirne il controllo pubblico, anche temporaneamente” ha dichiarato il Sen. Nicita, Vice Presidente del Gruppo PD e membro della Commissione Bilancio in Senato.