Siracusa, il gruppo del Pd: “si proceda subito con la nomina del garante dei diritti dell’Infanzia”

“Il Comune può procedere subito con il Garante dei diritti dell’infanzia: il regolamento esiste ed è in vigore. Nel frattempo, però, sblocchi anche la nomina del Garante dei diritti per le persone con disabilità”. Il gruppo consiliare vuole riassumere quanto avvenuto e specificare che il regolamento esiste, è vigente ed è immediatamente applicabile. L’anno scorso, però, si era scelto di predisporre un nuovo regolamento che, tra le altre cose, avrebbe spostato la nomina del garante dal Consiglio comunale al sindaco.

Il gruppo consiliare – composto da Massimo Milazzo, Angelo Greco e Sara Zappulla – aveva presentato un emendamento per mantenere la scelta in capo al Consiglio, affinché il garante restasse una figura terza e indipendente. Il dirigente del settore ha espresso un parere tecnico negativo, impedendo di fatto la discussione dell’emendamento. Da qui la richiesta di approfondimento per un parere ufficiale agli enti locali.

“Ma il punto è chiaro: oggi un regolamento esiste e consente di nominare subito il garante. Lo abbiamo ricordato, senza ricevere risposte. Chiediamo dunque che si proceda immediatamente e si metta il garante nelle condizioni di operare in autonomia e con piena indipendenza – sottolineano i consiglieri – L’Amministrazione poteva procedere l’anno scorso, ieri e può farlo anche oggi. Ricordiamo inoltre che anche il Garante dei diritti delle persone con disabilità è ancora sospeso. Il regolamento è stato modificato nel 2020 dal commissario ed è stata attribuita al sindaco la nomina della figura, ma — nonostante il nuovo testo, l’avviso pubblico già predisposto e la scadenza ormai superata (31 dicembre 2023) — il garante non è stato ancora nominato. A questo punto è lecito chiedersi se l’Amministrazione non voglia davvero un garante indipendente scelto dal Consiglio comunale sulla base delle competenze, o se semplicemente non voglia alcun controllore, neppure quando sarebbe il sindaco stesso a sceglierlo.