Siracusa, il libro “Sulle orme di Lucia” presentato al salone internazionale del libro di Torino

“Sulle orme di Lucia” arriva a Torino. Il Salone Internazionale del Libro ha accolto il volume che racconta il pellegrinaggio di Santa Lucia da Venezia in Sicilia avvenuto nel dicembre del 2024 diventato un libro di testimonianze e immagini di Salvatore di Salvo e Alessandro Ricupero (edizioni San Paolo).

La presentazione è stata ospitata nello stand della Regione Siciliana, nel padiglione Oval.

Presenti tanti visitatori e anche numerosi studenti attirati dal video mandato in onda e dalle parole sulla martire siracusana. Hanno partecipato anche i dirigenti della Biblioteca centrale della Regione Siciliana ed i rappresentanti della San Paolo. A dialogare con i due autori è stato il giornalista Emiliano Tognetti.

La pubblicazione raccoglie le omelie di quattro vescovi, 38 contributi di sacerdoti, laici e rappresentanti istituzionali che hanno accompagnato la peregrinatio. Il volume, che si chiude con un racconto per immagini con 90 foto di Riccardo Piccione, contiene la lettera che Papa Francesco ha inviato all’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto in occasione dell’evento storico. La prefazione è del cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero per le Cause dei Santi.

“Sulle orme di Lucia” è stato fortemente voluto dal Circolo Santa Lucia di Belpasso, guidato da Alfio Consoli, e dalla Deputazione della Cappella di Santa Lucia, presieduta dall’avv. Sebastiano Ricupero. “La storia di Santa Lucia appartiene alla Chiesa universale – hanno detto i due autori -. Per noi è stato un piacere ed un privilegio poter presentare il libro a Torino. Ed è stata una gioia vedere tanti giovani attratti dalla testimonianza di Lucia, una giovane martire che provoca quotidianamente le nostre coscienze”.