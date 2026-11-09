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Siracusa, il liceo Corbino apre le porte: festa di talenti e osservazione delle stelle

di Oriana Gionfriddo ·
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L'ingresso del Corbino di Siracusa

“Una scuola da scoprire, un’esperienza da vivere”. Con questo slogan il liceo scientifico e delle scienze umane “O. M. Corbino” di Siracusa presenta la “Corbino Experience”, in programma sabato 12 dicembre, dalle 16 alle 19, nella sede di viale Regina Margherita.

Il pomeriggio si aprirà con l’inaugurazione del Palazzo degli Studi per l’anno scolastico 2026/2027. Poi sarà la volta della Festa dei talenti, con protagonisti gli studenti tra musica, canto e danza. A chiudere, l’osservazione delle stelle con strumenti tecnologici innovativi.

L’evento è aperto agli studenti delle scuole medie e ai loro genitori, che potranno conoscere da vicino la scuola in vista della scelta delle superiori, e a tutta la cittadinanza.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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