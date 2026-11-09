Siracusa, il liceo Corbino apre le porte: festa di talenti e osservazione delle stelle

Attualità · sabato

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“Una scuola da scoprire, un’esperienza da vivere”. Con questo slogan il liceo scientifico e delle scienze umane “O. M. Corbino” di Siracusa presenta la “Corbino Experience”, in programma sabato 12 dicembre, dalle 16 alle 19, nella sede di viale Regina Margherita.

Il pomeriggio si aprirà con l’inaugurazione del Palazzo degli Studi per l’anno scolastico 2026/2027. Poi sarà la volta della Festa dei talenti, con protagonisti gli studenti tra musica, canto e danza. A chiudere, l’osservazione delle stelle con strumenti tecnologici innovativi.

L’evento è aperto agli studenti delle scuole medie e ai loro genitori, che potranno conoscere da vicino la scuola in vista della scelta delle superiori, e a tutta la cittadinanza.