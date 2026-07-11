Siracusa, il Liceo Corbino celebra i suoi centisti: 36 eccellenze all’Esame di Maturità

Lo studio, l’impegno e la determinazione continuano a rappresentare la chiave per costruire il proprio futuro. Ne sono la dimostrazione i risultati conseguiti dagli studenti del Liceo Scientifico “O. M. Corbino” di Siracusa, che anche quest’anno festeggia un importante traguardo con 36 centisti, ragazze e ragazzi che hanno concluso il proprio percorso scolastico conseguendo il massimo dei voti all’Esame di Maturità.

Un risultato che premia il talento, la costanza e il senso di responsabilità degli studenti, ma che testimonia anche la qualità del percorso formativo offerto dall’istituto e l’impegno quotidiano di docenti e famiglie nel sostenere la crescita culturale e umana delle nuove generazioni.

“A tutti i nostri studenti rivolgo le mie più sincere congratulazioni. Questo traguardo è il frutto di talento, impegno, costanza e senso di responsabilità. Auguro a ciascuno di affrontare con lo stesso entusiasmo e la stessa determinazione le nuove sfide che li attendono, custodendo sempre la curiosità di imparare e la consapevolezza che il merito, unito alla passione e ai valori, rappresenta la chiave per costruire il proprio futuro“, dichiara la dirigente scolastica Valentina Grande.

I centisti del Liceo Corbino sono: Accardo Lorenzo (5B), Amato Davide (5C – 100 e lode), Angelico Isabella (5A), Aparo Aurora Maria (5C – 100 e lode), Argento Samuele (5DS), Athuraliya Thisumi Senodya Wileperumage (5DS), Bazzano Matteo (5G – 100 e lode), Bellitto Grillo Alessia Sebastiana (5I – 100 e lode), Borgione Gabriele (5G – 100 e lode), Bramante Sarah (5D), Castrovinci Miriam (5E), Coffa Greta (5E), Costanzo Dalila (5° – 100 e lode), Di Natale Carla Angela (5BS – 100 e lode), Drago Salvatore (5B), Failla Alessandro (5D), Formisano Carlotta (5E), Granata Giulia (5AS – 100 e lode), Insinga Benedetta (5BS), Laudani Giulio (5C – 100 e lode), Lombardo Andrea (5G – 100 e lode), Loreto Carola (5C), Lutri Benedetta (5DS), Marciante Giulia Maria Lucia (5BS), Marotta Alessia (5BS), Modica Sofia (5C – 100 e lode), Nuzzarello Francesca Anna Giovanna (5D), Scariolo Francesco (5C – 100 e lode), Signorelli Gianmarco (5E), Simonetti Aurora Antonella (5CS), Sipala Sophie (5CS), Sirugo Andrea (5° – 100 e lode), Tomska Sofia (5G), Tomski Andrea (5G), Trommino Vittoria (5E – 100 e lode), Zagarella Virginia (5° – 100 e lode).

Un riconoscimento che rappresenta il punto di arrivo di un intenso percorso di studio e, allo stesso tempo, il punto di partenza verso nuove esperienze universitarie e professionali. Per il Liceo Corbino questi risultati confermano ancora una volta il valore di una scuola che continua a investire sul merito, sulla formazione e sulle potenzialità dei propri studenti.

A tutti loro giungano i più sentiti complimenti e gli auguri dell’intera comunità scolastica e della città di Siracusa, che guarda con orgoglio a questi giovani, chiamati con il loro talento, il loro impegno e le loro competenze a costruire il futuro del territorio e del Paese.