Siracusa, il Liceo Gargallo inaugura l’Aula Green: uno spazio innovativo dedicato alla sostenibilità

Questa mattina, martedì 9 dicembre, il Liceo Tommaso Gargallo di Siracusa ha inaugurato ufficialmente la nuova Aula Green, uno spazio all’aperto progettato per promuovere la sostenibilità, la didattica innovativa e i progetti ambientali. La cerimonia, svolta nell’area esterna dell’istituto, ha visto la partecipazione della Dirigenza scolastica, di una delegazione di docenti e studenti, oltre che di numerose aziende partner e realtà associative coinvolte nelle attività di educazione ambientale. Una cerimonia che come protagonisti ha visto gli studenti che hanno dato vita a uno spettacolo musicale, alla declamazione di poesia e infine uno spettacolo di danza classica.

L’aula, realizzata grazie a un importante partenariato pubblico–privato, diventerà un luogo dedicato ad attività laboratoriali, incontri formativi e iniziative scientifiche e culturali, con l’obiettivo di sviluppare negli studenti competenze green e comportamenti responsabili.

La dirigente scolastica, Annalisa Stancanelli, sottolinea il valore pedagogico del progetto. “L’Aula Green – ha detto la Stancanelli – aiuta nella nuova prospettiva di superare la classica lezione frontale. I giovani hanno bisogno di lezioni accattivanti e coinvolgenti, e l’immersione in uno spazio nuovo può dare nuova motivazione. È un primo passo nel percorso del Gargallo verso la sostenibilità, un progetto che portiamo avanti da anni anche grazie ai nostri partner Erasmus.”

La dirigente ha rimarcato come l’iniziativa rappresenti un ponte tra tradizione e innovazione. “Oggi abbiamo rivisto antico e moderno insieme – ha proseguito -: declamazioni di poeti latini e greci all’ombra degli alberi e l’esibizione di un quartetto d’archi. Una combinazione perfetta per un liceo classico che guarda al futuro.”

Tra le principali promotrici dell’iniziativa, la docente e responsabile del progetto Valeria Di Maria, che ha coordinato la realizzazione dell’Aula Green sin dal mese di luglio. “Il progetto Natura Armonia – spiega – nasce per dare alla scuola uno spazio dove si possa fare sostenibilità. Abbiamo ripulito quest’area con l’aiuto dei ragazzi e delle aziende del territorio, e l’abbiamo attrezzata per diventare un luogo non solo fisico, ma simbolico: il simbolo del nostro futuro sostenibile.”

La docente ha ricordato il coinvolgimento diretto degli studenti: “Abbiamo trasformato il montaggio delle panchine e l’allestimento dell’area in un vero laboratorio artigianale. I ragazzi hanno partecipato attivamente a ogni fase. È stato un lavoro di squadra bellissimo e solo l’inizio di un percorso più ampio.”

Il presidente del Rotary Club Siracusa Ortigia, Gaetano Tranchina, ha evidenziato la piena sintonia tra il progetto e i valori rotariani. “Il Rotary – ha detto Tranchina – ha voluto patrocinare l’iniziativa coinvolgendo aziende disponibili a collaborare. In questo progetto ritroviamo sostenibilità ambientale, sociale, inclusione, dialogo e condivisione. È la sintesi perfetta dei nostri obiettivi.”

Elisa Franzè, CFO di Power Project Consulting, ha parlato dell’impegno dell’azienda nella tutela ambientale e di come la parola “sostenibilità” appartenga al Dna dell’azienda. “La sostenibilità è parte integrante della nostra identità – ha detto Franzè -. Abbiamo sostenuto con orgoglio il progetto, contribuendo con beni utili per rendere quest’area verde un luogo di crescita e socialità. Un ambiente pulito e curato crea valore e serenità.”

Ha poi anticipato i prossimi passi. “Gli studenti parteciperanno a seminari tenuti da docenti qualificati e dal nostro personale, per avvicinare i giovani ai temi della sostenibilità e della parità di genere.”

Sulla stessa linea la rappresentante di Sonatrach, Nilde Amorusi, che ha ribadito il ruolo centrale delle imprese nel processo educativo. “La parità di genere è una tematica fondamentale del nostro percorso aziendale – ha spiegato – e vogliamo condividerla con il territorio. Parteciperemo con cinque incontri formativi, di cui tre dedicati alla sostenibilità e due alla parità di genere. Insieme ai ragazzi faremo un viaggio nel passato per capire il futuro.”

Presente alla cerimonia anche il vice sindaco di Siracusa, Edy Bandiera, che ha portato il saluto dell’amministrazione. “È doveroso essere qui per applaudire questo partenariato virtuoso – ha detto Bandiera -. Aristotele e Platone insegnavano all’aperto: quale luogo migliore, allora, per un liceo classico come il Gargallo? I temi della sostenibilità devono continuare a essere coltivati perché le risorse del nostro territorio non sono inesauribili.”

Infine, il consigliere Riccardo Tinè, della Fondazione Tinè, ha spiegato il senso della partecipazione dell’ente. “La sostenibilità è prima di tutto coscienza e sensibilità. Abbiamo voluto contribuire con piante e allestimenti per avvicinare le persone agli spazi verdi e restituire alla comunità luoghi accoglienti e curati.”

L’Aula Green del Liceo Gargallo si presenta dunque come un vero laboratorio di futuro: un luogo dove didattica, ambiente, territorio e imprese si incontrano per formare studenti consapevoli, competenti e pronti a costruire un domani più sostenibile.