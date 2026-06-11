Siracusa, il Lions Club Siracusa Host accende i riflettori sulla sindrome delle apnee notturne

Sensibilizzare la comunità su una patologia diffusa ma ancora largamente sottodiagnosticata. Con questo obiettivo il Lions Club Siracusa Host ha organizzato il convegno dal titolo “Sindrome delle Apnee Notturne – Effetti sull’Apparato Otorinolaringoiatrico, Respiratorio, Cardiologico e Neurologico”, in programma il prossimo 12 giugno alle ore 17.30 nella Sala Poste dell’Ortea Palace Hotel di Siracusa.

L’iniziativa nasce dalla volontà di promuovere una maggiore conoscenza della sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS), una patologia che interessa sia bambini che adulti e che, secondo le stime, coinvolgerebbe circa il 10% della popolazione italiana. A fronte di un numero potenziale di circa 6 milioni di persone affette, sarebbero però appena 250 mila quelle attualmente diagnosticate e sottoposte a trattamento.

Una condizione che, se non riconosciuta e curata tempestivamente, può avere conseguenze importanti sulla salute, coinvolgendo nel tempo diverse specialità mediche e determinando effetti sull’apparato respiratorio, cardiovascolare, neurologico e otorinolaringoiatrico.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali della presidente del Lions Club Siracusa Host, Simona Falsaperla, mentre l’introduzione sarà affidata a Nestore De Sanctis, presidente del Comitato Services GST del club.

Il programma prevede gli interventi di professionisti che affronteranno il tema da differenti prospettive cliniche: il dottor Giuseppe Reale, già primario di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Umberto I di Siracusa, analizzerà gli aspetti otorinolaringoiatrici della patologia; il dottor Matteo Schisano, dirigente medico del reparto di Pneumologia, si concentrerà sul percorso che va dalla diagnosi alle cure; il dottor Andrea Sole, dirigente medico del reparto di Cardiologia, approfondirà le complicanze cardiovascolari; mentre il dottor Roberto Conigliaro, già dirigente medico del reparto di Neurologia dell’Asp di Siracusa, illustrerà i correlati neurologici dell’OSAS.

A moderare e concludere l’incontro sarà il dottor Francesco Cirillo, direttore scientifico della Fondazione Sant’Angela Merici di Siracusa e direttore del Centro Studi del Distretto Lions 108 YB Sicilia.