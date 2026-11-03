Ultime News

oggi

Siracusa, “il manto stradale di via Lazio pieno di buchi e rattoppi”

Segnalazione

«Strada dimenticata dal comune di Siracusa. Manto stradale pieno di buchi e rattoppi. Da più di cinquant'anni che non viene asfaltata. Parliamo di via Lazio, collega via Grotta Santa con viale Algeri. Con mancanza di illuminazione, praticamente al buio: abbiamo l'impressione di non abitare in città»

un lettore, via WhatsApp

Le altre segnalazioni

Vai alla sezione