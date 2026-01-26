Siracusa, il mare chiama: un’associazione pronta a collaborare per la rinascita delle coste

Dopo i gravi eventi meteorologici che hanno colpito il territorio siracusano, lasciando segni profondi lungo le nostre coste, cresce la consapevolezza che non si può restare immobili di fronte ai danni subiti. Il mare, in questi giorni, ha restituito sulle spiagge e nelle foci dei fiumi ciò che per anni è stato abbandonato, accumulato, dimenticato. Una ferita ambientale che oggi è sotto gli occhi di tutti.

In questo contesto nasce la volontà dell’ASD Siracusa Pesca Sport e Ambiente di farsi parte attiva e promotrice di un percorso di rinascita, mettendo al centro il territorio, il mare e il senso di responsabilità collettiva. L’Associazione ha scelto di rivedere e riorientare i propri programmi, dando priorità assoluta ad azioni concrete di tutela e ripristino delle aree costiere più colpite.

L’obiettivo è quello di organizzare una giornata dal forte valore simbolico e operativo, capace di coinvolgere cittadini, volontari, associazioni ed enti, dimostrando che Siracusa ha la forza di rialzarsi partendo dal rispetto del proprio patrimonio naturale. Un’iniziativa che non vuole essere un episodio isolato, ma l’inizio di un percorso strutturato, continuo e condiviso.

Tra le aree individuate come prioritarie vi sono zone di altissimo valore ambientale, veri e propri punti vitali per l’ecosistema costiero e per le specie ittiche, oggi invase da rifiuti di ogni genere. Luoghi che rappresentano non solo un’emergenza, ma anche una responsabilità comune.

La proposta dell’Associazione ha già trovato un immediato riscontro istituzionale, con il sostegno del Vicesindaco Edy Bandiera e del Consigliere Comunale Matteo Melfi, che hanno accolto con favore l’idea di un’azione coordinata e concreta a tutela del territorio. Un segnale importante, che rafforza la convinzione che solo attraverso la collaborazione tra associazioni, cittadini e istituzioni si possano affrontare e mitigare i danni subiti.

L’ASD Siracusa Pesca Sport e Ambiente invita tutte le associazioni, gli enti e i soggetti privati che vorranno unirsi a questo percorso a farlo, con spirito di collaborazione e condivisione.

Ma soprattutto rivolge un grande appello a tutti i cittadini, a chi ama il mare e sente questo territorio come casa: unirsi significa diventare parte integrante della rinascita.

Chi vorrà unirsi potrà contattare l’associazione attraverso la pagina ufficiale Facebook: ASD Siracusa Pesca Sport e Ambiente per ricevere informazioni e aggiornamenti sul progetto.