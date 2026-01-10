Siracusa, il movimento Oltre esprime solidarietà alla famiglia Borderi

Il movimento Oltre esprime piena solidarietà alla famiglia Borderi che la scorsa notte, è stata colpita da un vile gesto intimidatorio presso il punto vendita al mercato storico di Siracusa in Ortigia.

“Purtroppo i diversi attentati intimidatorio verificatisi in queste ultime settimane, sempre in danno ad attività commerciali e artigianali, ci induce a ipotizzare come le azioni di racket ed estorsioni vogliano nuovamente imporsi sul commercio siracusano e sulle tante attività e famiglie oneste che vivono lavorando giorno per giorno – si legge in una nota -. Faremo tutti gli sforzi possibili affinché questo non avvenga, esprimendo solidarietà e sostegno a tutti coloro che sono colpiti da questi attentati. Chiediamo anche al Prefetto di Siracusa e al sindaco di affrontare con estrema urgenza il fenomeno, di avviare un tavolo di crisi, al fine di dare la massima attenzione a quanto di grave sta accadendo a Siracusa, dando sempre il massimo sostegno, supporto e fiducia alle forze dell’ordine per il lavoro che stanno svolgendo. Invitiamo i commercianti a denunciare prontamente all’autorità giudiziaria e di Polizia qualsiasi richiesta estorsiva”.