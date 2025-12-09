Siracusa, il Nautico del Rizza-Insolera vince il Bimed Award 2025

Al Teatro Ateneo dell’UNISA, il 2 e 3 dicembre, Scuolamondo ha acceso i riflettori su un futuro dell’educazione che profuma di innovazione, energia e visioni europee. Percorsi educativi e prospettive sono stati il fulcro di questo appuntamento, o meglio viaggio collettivo, che intreccia esperienze e che mette al centro chi, ogni giorno, costruisce qualità educativa con passione e coraggio. Protagonista come sempre la Bimed : Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo fondata con un obiettivo specifico: guardare alla cultura e all’educational come ad un’irrinunciabile occasione per la crescita equilibrata del Paese. Ad oggi la Bimed vanta tra i suoi associati oltre 100 Comuni rappresentativi dell’intero sistema Paese e si attesta come la più grande comunità scolastica educante in Europa. La grande novità dell’edizione 2025 è stata la presenza di NEOLAiA, l’Alleanza Universitaria Europea di cui BIMED è partner associato.

Una rete di nove università, insieme per un obiettivo ambizioso: creare un’università europea capace di integrare didattica, ricerca e partecipazione delle comunità locali. Un progetto sostenuto dalla Comunità Europea che guarda lontano, ma che al Teatro Ateneo ha trovato un terreno fertile di entusiasmo.Nelle prime ore della mattinata, studenti, docenti e rappresentanti dei Comuni hanno assistito al convegno firmato NEOLAiA: un viaggio tra innovazione didattica, sostenibilità, trasformazione digitale e imprenditorialità. Temi che non descrivono solo il presente, ma tracciano la rotta del domani.

A seguire, il cuore pulsante della giornata: la consegna dei Bimed Excellence Award Premi e riconoscimenti attribuiti alle istituzioni che si sono distinte per qualità progettuale, innovazione didattica e capacità di coinvolgere la comunità educante. Una celebrazione che conferma l’impegno di BIMED nel promuovere e sostenere esperienze educative di alto profilo, orientate a una visione europea e inclusiva del futuro dell’istruzione.

Un’edizione che lascia il segno. E che soprattutto apre strade nuove, da percorrere insieme. La classe V^AN dell’Istituto Rizza-Insolera Indirizzo Trasporti e Logistica ha vinto l’ambito riconoscimento : BIMED AWARD 2025 per aver saputo interagire con la Staffetta di Scrittura della Legalità in maniera compiuta dimostrando capacità rilevanti e ponendo il format in relazione alle pratiche di affermazione della Cittadinanza. “Un traguardo che mi rende orgogliosa” – dichiara la referente professoressa Giovanna Tola – un cammino iniziato al primo anno e che culmina nell’ultimo anno del corso di studi. La Staffetta è una palestra letteraria, civica, sociale, inclusiva e collaborativa con le altre scuole del territorio italiano”.