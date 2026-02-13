Siracusa, il nuovo direttivo degli Agronomi incontra il presidente del Tribunale

Si è svolto l’11 febbraio al Tribunale di Siracusa un incontro istituzionale tra il Presidente del Tribunale, Dott.ssa Dorotea Quartararo, e il neo eletto Direttivo degli Agronomi e Forestali di Siracusa.

Alla riunione hanno partecipato il Presidente degli Agronomi, Dott. Paolo Terranova, il Segretario Dott. David Bono e i consiglieri Rosa Milluzzo, Vincenzo Cultrera e Antonino Pisano. L’incontro rappresenta il primo di una serie di appuntamenti con la Pubblica Amministrazione e gli Enti locali, finalizzati a presentare il Consiglio dell’Ordine degli Agronomi e Forestali (Odaf) e a divulgare le competenze professionali dei propri iscritti.

“La Dott.ssa Quartararo si è detta molto soddisfatta di questo incontro formale”, ha commentato il Direttivo. Tra i temi discussi anche alcune criticità legate all’affidamento degli incarichi ai professionisti nei vari ordinamenti provinciali, con particolare attenzione alla valorizzazione della professionalità in ambito estimativo.

Il Direttivo degli Agronomi e Forestali di Siracusa ha sottolineato come tali incontri siano fondamentali per rafforzare la collaborazione tra istituzioni giudiziarie, enti locali e professionisti, promuovendo al contempo competenze tecniche e trasparenza nel settore.