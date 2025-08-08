Siracusa, il nuovo prefetto Chiara Armenia: “Controlli e comunicazione efficiente per affrontare le emergenze”

Un approccio concreto, operativo, riservato e volto a mettere insieme le istituzioni per superare e prevenire (ove possibile) problemi ed emergenze. Così si è presentata questa mattina alla stampa il nuovo prefetto di Siracusa, Chiara Armenia, subentrata a Giovanni Signer, trasferito a Macerata dopo nemmeno un anno.

Il neo Prefetto ha posto al centro del suo mandato le emergenze ambientali e il rafforzamento del sistema dei controlli, con particolare riferimento al caso Ecomac, su cui è in corso un’inchiesta relativa alla gestione e prevenzione dell’incendio divampato di recente. “Non amo essere sotto i riflettori – ha detto il Prefetto Armenia -. Mi piace lavorare con lo staff in maniera operativa”.





Il Prefetto ha già convocato una riunione operativa con la partecipazione di sindaci, forze dell’ordine, vigili del fuoco, ARPA, ASP e Protezione Civile, durante la quale, in continuità con quanto stabilito dal suo predecessore, ha chiesto una calendarizzazione costante dei controlli negli impianti a rischio, con attenzione particolare alla prevenzione antincendio e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. “I siti da monitorare nella provincia sono più di una decina – ha spiegato – e le verifiche sono già partite”.

È previsto un nuovo incontro tecnico la prossima settimana, dedicato alla creazione di linee guida con i sindaci su come affrontare eventuali emergenze future. Altro punto su cui la Armenia ha voluto porre l’accento è stato quello della comunicazione tra gli enti, affermando che anche grazie le nuove tecnologie (whatsapp su tutte) questa deve essere “immediata”, ma soprattutto “efficace”. “Poi tutto è perfettibile e migliorabile – ha detto il Prefetto con grande pragmatismo – si può sempre innovare e fare qualcosa di nuovo, creando servizi strategici”.