Siracusa, il Nuovo Sindacato Carabinieri in piazza Adda per superare l’“atto dovuto”: prosegue la raccolta firme

Prosegue la mobilitazione del Nuovo Sindacato Carabinieri di Siracusa, che ieri mattina ha allestito un banchetto in piazza Adda per promuovere la raccolta firme finalizzata al superamento del cosiddetto “atto dovuto”, ovvero l’iscrizione automatica nel registro degli indagati degli appartenenti alle forze dell’ordine coinvolti in un intervento operativo.

L’iniziativa, già avviata nelle scorse settimane e sostenuta da una campagna nazionale, punta a ottenere una modifica normativa che garantisca maggiori tutele ai militari e agli agenti impegnati quotidianamente sul territorio. A guidare la delegazione siracusana è il segretario provinciale Christian Monaco, che ha illustrato le ragioni della mobilitazione.

“Il nostro obiettivo – ha spiegato Monaco – è ottenere maggiore serenità operativa per tutti gli operatori di polizia che ogni giorno si trovano a intervenire in strada. Chiediamo che vi sia una valutazione più attenta e ponderata prima dell’iscrizione nel registro degli indagati. Oggi questo passaggio è automatico e spesso mette in ginocchio colleghi che hanno semplicemente svolto il loro dovere”.

Il sindacalista ha evidenziato come la questione non sia solo giuridica, ma anche economica e psicologica. “Un carabiniere indagato – sottolinea – si ritrova da solo: viene sospeso dal servizio, deve affrontare le spese legali a proprie spese e non riceve alcun supporto dall’amministrazione. Per questo chiediamo che lo Stato si faccia carico dell’assistenza legale, che garantisca un adeguato supporto psicologico e che si assuma la responsabilità civile in caso di richieste di risarcimento”.

La raccolta firme ha già superato la metà dell’obiettivo, fissato a 50 mila sottoscrizioni. “Ci restano tre mesi – aggiunge Monaco – e siamo molto fiduciosi. La risposta della cittadinanza è stata significativa: tanti siracusani hanno voluto firmare per sostenere chi quotidianamente lavora per garantire sicurezza. Anche gli altri operatori delle forze di polizia stanno partecipando con convinzione”.

Oltre alla raccolta fisica nei banchetti, è possibile firmare anche online. “Chi non ha potuto raggiungerci in piazza – conclude il segretario provinciale – può sottoscrivere l’iniziativa tramite SPID collegandosi al sito supportiamoleforzedellordine.it. È un gesto semplice, ma fondamentale per migliorare concretamente la condizione di chi ogni giorno indossa una divisa”.

L’iniziativa del Nuovo Sindacato Carabinieri continua dunque a crescere, con l’obiettivo di portare all’attenzione del Governo una richiesta ormai condivisa non solo tra gli addetti ai lavori, ma anche da una parte sempre più ampia della cittadinanza.