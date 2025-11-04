Siracusa, il panificio Antico Forno Carbè di Belvedere tra le Migliori Panetterie d’Italia

Un nuovo e importante traguardo per il Panificio Antico Forno Carbè, storico punto di riferimento della comunità di Belvedere sin dal 1960. L’attività, guidata oggi da Bartolo Carbè, è stata premiata tra le Migliori Panetterie d’Italia nel corso della 20ª edizione di Golosaria Milano, la celebre rassegna enogastronomica dedicata alle eccellenze italiane, svoltasi alla Fiera Rho.

Sul palco dell’Agorà di Golosaria, sono stati celebrati i Campioni del Golosario, ovvero coloro che meglio incarnano la contemporaneità nella gastronomia italiana, coniugando tradizione, innovazione e qualità artigianale. Tra questi, anche il panificio di Belvedere, che da oltre sessant’anni porta avanti con passione e dedizione l’arte del pane fatto come una volta.

“Dedico questo riconoscimento alla mia famiglia, al mio staff e alla comunità che ogni giorno sceglie il nostro pane, crede nella nostra storia e nel valore del lavoro artigianale” – ha dichiarato con emozione Bartolo Carbè, visibilmente orgoglioso per il prestigioso premio.

A consegnare il riconoscimento è stato Paolo Massobrio, autore del best seller Il Golosario, guida alle “1000 cose buone d’Italia” giunta ormai alla 27ª edizione, che ogni anno valorizza le migliori realtà gastronomiche del Paese. Il successo del Panificio Carbè è motivo di grande soddisfazione anche per la comunità di Belvedere, che da sempre ne apprezza la qualità, la genuinità e la continuità nel tempo.

Un’eccellenza locale che oggi conquista un meritato posto tra i migliori panifici italiani, portando con sé il profumo e il sapore autentico del pane di una volta.