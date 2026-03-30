Siracusa, il parcheggio di via Mazzanti verso l’apertura. Pantano: “Pronto prima dell’estate, su via Damone obiettivo settembre”

Il parcheggio di via Mazzanti è ormai prossimo all’apertura, mentre per via Damone prosegue il lavoro tecnico e amministrativo degli uffici comunali. A fare il punto è l’assessore alla Mobilità e Trasporti Enzo Pantano, rispondendo a un’interrogazione presentata dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. Sul parcheggio di via Mazzanti, Pantano parla di tempi ormai stretti: “Stiamo predisponendo tutti gli atti necessari affinché possa essere aperto. Il parcheggio è già stato collaudato, consegnato e tutto è pronto dal punto di vista tecnico”.

L’obiettivo dell’amministrazione è renderlo fruibile in tempi rapidi, in vista dell’aumento dei flussi legati alla stagione turistica. “Penso che prima della stagione estiva questo parcheggio sarà aperto per la prima volta”, aggiunge, chiarendo che, almeno in una prima fase, la gestione sarà direttamente comunale.

Parallelamente, resta aperto il dossier relativo al parcheggio di via Damone, su cui si sta lavorando sul fronte urbanistico. “Gli uffici stanno operando per richiedere alla Regione la variante al piano regolatore, necessaria per il passaggio da zona S3 a S4”, spiega Pantano. L’iter prevede il passaggio in Consiglio comunale, che dovrà adottare gli atti predisposti dagli uffici. Solo dopo il via libera dell’aula, la documentazione sarà trasmessa alla Regione Siciliana.

Secondo quanto riferito dall’assessore, la Regione dovrebbe esprimersi entro 90 giorni. Tuttavia, viene indicata anche una possibile strada alternativa: “Se non dovesse arrivare risposta nei tempi previsti, il Consiglio comunale può fare propria la variante e procedere comunque alla riapertura, senza attendere ulteriormente”.

Sul cronoprogramma, Pantano indica un orizzonte temporale preciso: settembre. “Diciamo di sì”, risponde alla domanda sui tempi. E ricorda come l’area fosse già stata resa fruibile in passato in via temporanea: “Per sei mesi l’abbiamo riaperta, quindi l’auspicio è riuscire a completare tutto in tempo per non doverla richiudere più”. L’apertura di via Mazzanti e la possibile riattivazione di via Damone diventano tasselli strategici per alleggerire il traffico e migliorare la sosta in città.