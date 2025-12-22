Siracusa, il parlamentare Cannata: “trasporti, infrastrutture e risorse: il Governo c’è per la Sicilia”

Trasporti, infrastrutture, risorse per il territorio e grandi temi irrisolti come acqua, Sisma ’90 e collegamenti strategici: sono stati questi i principali argomenti affrontati dal parlamentare di Fratelli d’Italia Luca Cannata, ospite di Siracusa News, in un’intervista che ha aperto la settimana politica alla vigilia delle festività natalizie.

Al centro del confronto il Sicilia Express, il treno a tariffa agevolata per studenti e lavoratori fuori sede, definito da Cannata “un buon inizio” per garantire il diritto alla mobilità, pur riconoscendo che i posti disponibili non sono ancora sufficienti. Sul caro-voli, il deputato ha rivendicato l’intervento del Governo sugli algoritmi di prezzo delle compagnie aeree e i controlli dell’Antitrust, ribadendo la necessità di lavorare anche sulla continuità territoriale per la Sicilia.

Ampio spazio alle infrastrutture: dal Ponte sullo Stretto, considerato una svolta culturale ed economica per l’Isola, agli investimenti sull’alta capacità ferroviaria e sulle autostrade siciliane. In quest’ottica Cannata ha ricordato lo stanziamento di 5,5 milioni di euro per la manutenzione straordinaria del viadotto di Cassibile sulla Siracusa-Gela, definendolo un intervento indispensabile per evitare gravi disagi alla mobilità del Sud-Est.

Capitolo beni culturali e identità: annunciati fondi per il restauro del Convento dei Cappuccini (750 mila euro) e della Basilica Madonna delle Lacrime (2,5 milioni), con lavori che partiranno dal 2026. “Le chiese sono patrimonio culturale e volano per il turismo”, ha sottolineato Cannata.

Sul Sisma ’90, il parlamentare ha respinto le polemiche personali, rivendicando il ruolo del Governo Meloni nello sblocco dei rimborsi per chi aveva presentato domanda entro il 2010 e assicurando l’impegno per valutare possibili soluzioni anche per gli esclusi, nel rispetto della legge.

Infine, il tema dell’acqua. Cannata ha chiesto una gestione trasparente e realmente condivisa da tutti i Comuni, senza “arroganze politiche”, ribadendo che l’acqua è un bene primario e che gli investimenti devono tradursi in servizi efficienti e tariffe eque.

In chiusura, l’augurio alla provincia: “Riscoprire il valore del Natale come momento di comunità, tradizione e attenzione verso chi soffre”.