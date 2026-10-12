Siracusa, il Pci annuncia presidio a oltranza all’ex Casa del Pellegrino

Politica · pci sr

Il Partito comunista italiano di Siracusa torna a chiedere l’intervento della Prefettura sui beni pubblici abbandonati della città. In una lettera alla prefetta Chiara Armenia, il segretario Vittorio Marco Gambuzza definisce “inaccettabile” la situazione di tre strutture:

l’ex Casa del Pellegrino;

l’ex casa di riposo Madonna delle Grazie;

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l’impianto sportivo e centro di aggregazione di via Lazio, intitolato a Giorgio Di Bari.

Il Pci chiede alla Prefettura di intervenire e di convocare un tavolo permanente. Gli obiettivi sono garantire sicurezza e igiene, tutelare il patrimonio pubblico, aiutare chi ha bisogno di una casa e mettere a disposizione dei giovani di tutte le periferie spazi per fare sport.

Per sostenere la richiesta, il partito annuncia un presidio a oltranza davanti all’ex Casa del Pellegrino, sul lato del Santuario della Madonnina. Comincerà venerdì alle 18 e andrà avanti fino a domenica alle 20.

Nella lettera il Pci ricorda di aver già scritto alla Prefettura, via Pec, il 4 e l’11 settembre, e di essere ancora in attesa di una risposta e di una convocazione.

Non è la prima mobilitazione del partito sull’ex Casa del Pellegrino. Già il 1° ottobre il Pci aveva organizzato un presidio davanti all’edificio, chiedendo un tavolo sull’ordine pubblico e una “stanza del consumo” per chi fa uso di droghe pesanti.