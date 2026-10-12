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Siracusa, il Pci annuncia presidio a oltranza all’ex Casa del Pellegrino

di Oriana Gionfriddo ·
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casa del pellegrino
La bonifica della casa del pellegrino

Il Partito comunista italiano di Siracusa torna a chiedere l’intervento della Prefettura sui beni pubblici abbandonati della città. In una lettera alla prefetta Chiara Armenia, il segretario Vittorio Marco Gambuzza definisce “inaccettabile” la situazione di tre strutture:

l’ex Casa del Pellegrino;

l’ex casa di riposo Madonna delle Grazie;

l’impianto sportivo e centro di aggregazione di via Lazio, intitolato a Giorgio Di Bari.

Il Pci chiede alla Prefettura di intervenire e di convocare un tavolo permanente. Gli obiettivi sono garantire sicurezza e igiene, tutelare il patrimonio pubblico, aiutare chi ha bisogno di una casa e mettere a disposizione dei giovani di tutte le periferie spazi per fare sport.

Per sostenere la richiesta, il partito annuncia un presidio a oltranza davanti all’ex Casa del Pellegrino, sul lato del Santuario della Madonnina. Comincerà venerdì alle 18 e andrà avanti fino a domenica alle 20.

Nella lettera il Pci ricorda di aver già scritto alla Prefettura, via Pec, il 4 e l’11 settembre, e di essere ancora in attesa di una risposta e di una convocazione.

Non è la prima mobilitazione del partito sull’ex Casa del Pellegrino. Già il 1° ottobre il Pci aveva organizzato un presidio davanti all’edificio, chiedendo un tavolo sull’ordine pubblico e una “stanza del consumo” per chi fa uso di droghe pesanti.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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