Siracusa, il PCI denuncia la presenza di cancelli abusivi in traversa Sant’Agostino

Il Partito Comunista Italiano di Siracusa lancia un forte segnale di protesta e accende i riflettori su una grave situazione che penalizza l’intera cittadinanza e i turisti.

“In fondo alla traversa Sant’Agostino, un’area/strada di proprietà comunale – che garantirebbe il libero accesso e la fruizione del meraviglioso litorale compreso tra la Pillirina e il Minareto – risulta sbarrata da decenni da ben due cancelli, sottraendo di fatto un bene pubblico alla collettività. – dichiara Marco Gambuzza del Comitato Provinciale e Regionale del Partito Comunista Italiano – Per denunciare questo sopruso, nella giornata di ieri si è svolta l’ennesima manifestazione. Una mobilitazione che il PCI Siracusa promette non essere l’ultima, finché il mare, le aree comunali e quelle demaniali non torneranno a essere realmente di tutti e inclusive. Il partito chiede inoltre con forza che, nell’ambito del PUDM (Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime), vengano valutate nell’interesse pubblico tutte le osservazioni presentate.”

“Vogliamo ringraziare di cuore tutti i presenti che, nonostante il caldo torrido, le sterpaglie e lo stato di totale abbandono in cui versa l’area, hanno voluto esserci e far sentire la propria voce – dichiarano i rappresentanti del PCI di Siracusa – Il nostro ringraziamento va anche a tutti coloro che, per vari motivi, non hanno potuto partecipare ma sostengono la nostra battaglia.”

Il Partito Comunista Italiano esprime invece forte preoccupazione per il silenzio della politica locale: “il sindaco e la Giunta continuano a non dare risposte concrete su una vicenda che si trascina da troppo tempo. I 32 Consiglieri Comunali non si sono accorti, in tutti questi decenni, di tali abusi e, in questi mesi di mobilitazione, non hanno fornito alcun supporto alla causa. La battaglia per il mare libero e per il rispetto dei beni comuni a Siracusa continua. Il PCI non farà passi indietro finché la trasparenza e la legalità non saranno ripristinate e la strada non verrà restituita ai legittimi proprietari: i cittadini”