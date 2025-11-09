Siracusa, il PCI propone autobus gratuiti per le festività: “Meno smog e più sostegno al commercio locale”

Una proposta concreta per ridurre smog, stress da parcheggio e costi legati agli spostamenti, favorendo al tempo stesso il commercio locale. È quella avanzata dal Partito Comunista Italiano, per voce del rappresentante Marco Gambuzza, che invita l’Amministrazione comunale di Siracusa a rendere gratuito il servizio degli autobus cittadini nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2025 e il 15 gennaio 2026.

L’iniziativa, spiega Gambuzza, mira a incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico urbano durante le festività natalizie, periodo in cui il traffico aumenta e i parcheggi diventano spesso insufficienti.

«Via lo smog e lo stress anche da parcheggio – sottolinea il PCI –. Facilitare gli spostamenti con mezzi pubblici gratuiti significa sostenere il commercio cittadino e ridurre l’impatto ambientale, oltre a offrire un servizio utile a residenti e visitatori».

La proposta prevede inoltre di collegare tutti i principali parcheggi cittadini alle linee degli autobus, così da creare un sistema di mobilità più efficiente e sostenibile.

L’appello del Partito Comunista Italiano è stato indirizzato all’Amministrazione comunale e diffuso alla cittadinanza attraverso la stampa locale, con l’obiettivo di stimolare una riflessione su mobilità, ambiente e rilancio del centro commerciale naturale di Siracusa durante il periodo natalizio.